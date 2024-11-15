"مبيعرفوش يطبخوا".. تعليق ساخر من بلال على الكرة النسائية في مصر (صورة)

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كتب - محمد القرش:

سخر لاعب النادي الأهلي السابق، أحمد بلال، على مستوى الكرة النسائية في مصر.

ونشر بلال منشور ساخر عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "كرة نسائية ايه اللي بيلعبوها في مصر".

وأضاف: "ده الستات مبيعرفوش يطبخوا، هيعرفوا يلعبوا".

وبعد دقائق من نشر "البوست" قام أحمد بلال بحذف المنشور مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن هناك اهتمام كبير بالكرة النسائية في مصر، بعد دخول الأهلي والزمالك في دوري السيدات بسبب شروط الاتحاد الإفريقية لكرة القدم "كاف".

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