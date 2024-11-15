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"مبيعرفوش يطبخوا".. تعليق ساخر من بلال على الكرة النسائية في مصر (صورة)

04:12 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
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    سيدات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
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    سيدات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
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    سيدات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    سيدات الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري
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كتب - محمد القرش:

سخر لاعب النادي الأهلي السابق، أحمد بلال، على مستوى الكرة النسائية في مصر.

ونشر بلال منشور ساخر عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "كرة نسائية ايه اللي بيلعبوها في مصر".

وأضاف: "ده الستات مبيعرفوش يطبخوا، هيعرفوا يلعبوا".

وبعد دقائق من نشر "البوست" قام أحمد بلال بحذف المنشور مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن هناك اهتمام كبير بالكرة النسائية في مصر، بعد دخول الأهلي والزمالك في دوري السيدات بسبب شروط الاتحاد الإفريقية لكرة القدم "كاف".

منشور نشره أحمد بلال ثم حذفه

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بلال أحمد بلال الركة النسائية الأهلي الكرة النسائية
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