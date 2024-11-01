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تشكيل الأهلي لمواجهة اتحاد بسيون في دوري السيدات

02:25 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (4)
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كتبت-هند عواد:

أعلن الفرنسي ديميتري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة اتحاد بسيون.

ويحل الأهلي ضيفا على اتحاد بسيون، بعد قليل، في الجولة الخامسة من الدوري المصري للسيدات.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة اتحاد بسيون كالآتي:

حراسة المرمى، مها الدمرداش

خط الدفاع، ألكسندرا، نورا، رودينا

خط الدفاع، نادين محمد، لولو نصر، حبيبة عصام، منة طارق

خط الهجوم، حبيبة عمر، ميا، تشاريتي

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