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الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات

06:29 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024
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كتبت-هند عواد:

انتهت الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري للسيدات 2024-2025، يوم الإثنين الماضي، ومن المقرر أن تتوقف المسابقة خلال الفترة من 21 أكتوير حتى 29 من نفس الشهر.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري، برصيد 12 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز السادس، برصيد 6 نقاط.

وجاء ترتيب الدوري المصري للسيدات كالآتي:

1- الأهلي، برصيد 12 نقطة

2- البنك الأهلي، برصيد 9 نقاط

3- مسار، برصيد 9 نقاط

4- مودرن سبورت، برصيد 6 نقاط

5- وادي دجلة، برصيد 6 نقاط

6- الزمالك، برصيد 6 نقاط

7- بيراميدز، برصيد 6 نقاط

8- زد، برصيد 6 نقاط

9- الجونة، برصيد 6 نقاط

10- الطيران، برصيد 6 نقاط

11- بالم هيلز، برصيد 4 نقاط

12- المقاولون العرب، برصيد 3 نقاط

13- المعادي واليخت، برصيد 3 نقاط

14- اتحاد بسيون، برصيد 1 نقاط

15- إنبي، برصيد 0 نقاط

17- المصري، برصيد 0 نقاط

18- الاتحاد السكندري، برصيد 0 نقاط

الدوري المصري لكرة القدم سيدات الدوري المصري الأهلي الزمالك
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