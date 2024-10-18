"لاعبة زوجها مدرب وتوأم بفريق واحد".. ضمن أبرز 5 مفارقات الدوري النسائي المصري (صور)

كتبت-هند عواد:

تعتبر النسخة الحالية من الدوري المصري للسيدات 2024-2025، تاريخية، بمشاركة 19 فريقا للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، بالإضافة إلى ظهور قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ومع الوصول إلى الجولة الثالثة من المسابقات، رأينا العديد من المفارقات في الدوري.

وبدأت مفارقات الدوري المصري للسيدات، مبكرا، بإعلان نادي الأميرية انسحابه من المسابقة، قبل 24 ساعة من صافرة بداية الموسم، إلا أن المفارقة ليست في الانسحاب، وجاءت عن طريق رغبة شريف فاروق المدير الفني لفريق الأميرية لكرة القدم النسائية وهو نفسه مالك نادي شركة الكرة SAK، في المشاركة باللاعبات لفريق SAK بدوري الدرجة الثانية، حسبما ذكر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي".

ومع انطلاق بداية الدوري المصري للسيدات، ظهرت المفارقة الثانية بإلغاء مباراة دلفي وإنبي، على ملعب الأول، وذلك بسبب تأجير ملعب المباراة لأكاديمية النادي الأهلي.

ويضم فريق وادي دجلة للسيدات 4 لاعبات أشقاء، التوأم نهى وجيهان الصلح، وأميرة أشرف (23 عاما) وحبيبة أشرف (18 عاما).

وظهرت المفارقة الرابعة، قبل مباراة زد والزمالك، حينما قررت لجنة المسابقات استبعاد الحكم المساعد الثاني نادين محمد وتعيين سعاد عوض بدلا منها، لوجود صلة قرابة بين الأولى وحارسة مرمى الأبيض نورا مندور، إذ أن الحكم ابنة شقيقة الحارسة.

وبالحديث عن الزمالك، نجد أن آية إبراهيم أول لاعبة تنضم إلى الفريق، الذي قرر مجلس إدارة النادي تكوينه للحصول على الرخصة الأفريقية، زوجة المدير الفني عادل حسين.

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