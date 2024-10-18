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"لاعبة زوجها مدرب وتوأم بفريق واحد".. ضمن أبرز 5 مفارقات الدوري النسائي المصري (صور)

09:58 م الجمعة 18 أكتوبر 2024
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  • عرض 26 صورة
    أميرة أشرف ومدربة وادي دجلة للسيدات
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    أميرة أشرف وحبيبة أشرف ومدربة الفريق
  • عرض 26 صورة
    الحكم نادين محمد
  • عرض 26 صورة
    أميرة وحبيبة أشرف وبسكوتة وسارة لاعبات وادي دجلة
  • عرض 26 صورة
    آية إبراهيم لاعبة الزمالك وزوجها عادل حسين
  • عرض 26 صورة
    آية إبراهيم مع درع الدوري المصري
  • عرض 26 صورة
    آية إبراهيم لاعبة الزمالك
  • عرض 26 صورة
    آية إبراهيم لاعبة الزمالك وزوجها مدرب الفريق
  • عرض 26 صورة
    أميرة أشرف لاعبة وادي دجلة
  • عرض 26 صورة
    آية إبراهيم وعادل حسين
  • عرض 26 صورة
    آية إبراهيم وزوجها عادل حسين مدرب الزمالك
  • عرض 26 صورة
    أميرة أشرف
  • عرض 26 صورة
    أية إبراهيم لاعبة الزمالك وزوجها عادل حسين مدرب الفريق
  • عرض 26 صورة
    أية إبراهيم لاعبة الزمالك وزوجها عادل حسين مدرب الفريق1
  • عرض 26 صورة
    أميرة أشرف
  • عرض 26 صورة
    أميرة وحبيبة أشرف وبسكوتة وسارة لاعبات وادي دجلة
  • عرض 26 صورة
    لاعبة الأميرة وأماني رشاد لاعبة وادي دجلة السابقة
  • عرض 26 صورة
    لاعبات أكاديمية الأهلي في ملعب دلفي
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    حبيبة أشرف بقميص منتخب مصر (3)
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    حبيبة أشرف بقميص منتخب مصر (2)
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    جيهان الصلح (1)
  • عرض 26 صورة
    حبيبة أشرف لاعبة وادي دجلة_1
  • عرض 26 صورة
    سيدات الأميرية لكرة القدم
  • عرض 26 صورة
    جيهان الصلح 3
  • عرض 26 صورة
    أية إبراهيم لاعبة الزمالك وزوجها عادل حسين مدرب الفريق وأحمد رمضان مدرب توت عنخ آمون
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كتبت-هند عواد:

تعتبر النسخة الحالية من الدوري المصري للسيدات 2024-2025، تاريخية، بمشاركة 19 فريقا للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، بالإضافة إلى ظهور قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ومع الوصول إلى الجولة الثالثة من المسابقات، رأينا العديد من المفارقات في الدوري.

وبدأت مفارقات الدوري المصري للسيدات، مبكرا، بإعلان نادي الأميرية انسحابه من المسابقة، قبل 24 ساعة من صافرة بداية الموسم، إلا أن المفارقة ليست في الانسحاب، وجاءت عن طريق رغبة شريف فاروق المدير الفني لفريق الأميرية لكرة القدم النسائية وهو نفسه مالك نادي شركة الكرة SAK، في المشاركة باللاعبات لفريق SAK بدوري الدرجة الثانية، حسبما ذكر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي".

ومع انطلاق بداية الدوري المصري للسيدات، ظهرت المفارقة الثانية بإلغاء مباراة دلفي وإنبي، على ملعب الأول، وذلك بسبب تأجير ملعب المباراة لأكاديمية النادي الأهلي.

ويضم فريق وادي دجلة للسيدات 4 لاعبات أشقاء، التوأم نهى وجيهان الصلح، وأميرة أشرف (23 عاما) وحبيبة أشرف (18 عاما).

وظهرت المفارقة الرابعة، قبل مباراة زد والزمالك، حينما قررت لجنة المسابقات استبعاد الحكم المساعد الثاني نادين محمد وتعيين سعاد عوض بدلا منها، لوجود صلة قرابة بين الأولى وحارسة مرمى الأبيض نورا مندور، إذ أن الحكم ابنة شقيقة الحارسة.

وبالحديث عن الزمالك، نجد أن آية إبراهيم أول لاعبة تنضم إلى الفريق، الذي قرر مجلس إدارة النادي تكوينه للحصول على الرخصة الأفريقية، زوجة المدير الفني عادل حسين.

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