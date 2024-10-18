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"7 مباريات".. مواعيد مواجهات اليوم في الدوري المصري للسيدات

10:02 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024

استعدادت سيدات الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري ال

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كتبت - نهى خورشيد

تستكمل اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز للسيدات.

وكانت الجولة الثالثة انطلقت بمواجهة الأهلي ومودرن سبورت، والتي أنتهت بفوز سيدات القلعة الحمراء بهدف نظيف سجلته النيجيرية تشارتي روبن في الثانية 33 .

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد الجولة الثالثة من الدوري المصري للسيدات:

المصري البورسعيدي ضد المقاولون العرب.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وادي دجلة ضد زد.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المعادي واليخت ضد الطيران.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

اتحاد بسيون ضد بالم هيلز.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الاتحاد السكندري ضد مسار.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

دلفي ضد البنك الأهلي.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الجونة ضد بيراميدز.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الدوري المصري الممتاز للسيدات الكرة النسائية كرة القدم للسيدات الأهلي ومودرن سبورت
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