ستوري نجوم كرة القدم.. ذكرى وفاة أحمد رفعت.. السعيد وهاني في ملعب بادل

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة له أثناء قضاء العطلة الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

وحرص محمد رزق اللاعب السابق للنادي الأهلي على إحياء ذكرى وفاة أحمد رفعت لاعب الزمالك ومودرن سبورت السابق.

وشارك أحمد حجازي صورة له مع ثنائي الأهلي والزمالك، محمد هاني وعبد الله السعيد، بعد مباراة "بادل".

واستعرض أحمد مصطفى زيزو أناقته من خلال نشر صورة عبر خاصية "القصص القصيرة" على حساب الرسمي بمنصة "إنستجرام".