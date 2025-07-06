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ستوري نجوم كرة القدم.. ذكرى وفاة أحمد رفعت.. السعيد وهاني في ملعب بادل

01:22 ص الأحد 06 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ستوري أحمد هاني
  • عرض 8 صورة
    ستوري محمد رزق
  • عرض 8 صورة
    ستوري أحمد حجازي
  • عرض 8 صورة
    ستوري أحمد سامي
  • عرض 8 صورة
    ستوري فادي فريد
  • عرض 8 صورة
    ستوري عمرو السولية
  • عرض 8 صورة
    ستوري أفشة
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شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة له أثناء قضاء العطلة الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

وحرص محمد رزق اللاعب السابق للنادي الأهلي على إحياء ذكرى وفاة أحمد رفعت لاعب الزمالك ومودرن سبورت السابق.

وشارك أحمد حجازي صورة له مع ثنائي الأهلي والزمالك، محمد هاني وعبد الله السعيد، بعد مباراة "بادل".

واستعرض أحمد مصطفى زيزو أناقته من خلال نشر صورة عبر خاصية "القصص القصيرة" على حساب الرسمي بمنصة "إنستجرام".

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ستوري نجوم كرة القدم عبد الله السعيد أحمد رفعت ذكرى وقاة أحمد رفعت محمد هاني شيكابالا
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