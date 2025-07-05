"زغردت".. 22 صورة لحفل زفاف نجمة منتخب مصر لكرة القدم

احتفلت سامية آدم لاعبة نادي لوستيناو دورنبيرن النمساوي ومنتخب مصر للسيدات، بحفل زفافها من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"..

ونشرت سامية آدم عدد من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، رفقة زوجها خلال حفل الزفاف ووسط أفراد العائلة مجموعة من الأصدقاء.

وتمتلك آدم الجنسيتين المصرية والأمريكية، إلا أنها قامت بتمثيل منتخب مصر لكرة القدم بدلا من المنتخب الأمريكي.

وتبلغ سامية آدم من العمر 29 عاما،فهى من مواليد 19 أبريل 1996، في بالو ألتو بالولايات المتحدة الأمريكية.

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