كتب - يوسف محمد:

احتفل عمر عزب لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، أمس الخميس بحفل خطوبته على الممثلة الشابة ريم عامر.

ونشرت عامر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة خطيبها وعلقت: "حبيبي حبيبي، أحبك كثيرًا، وأتطلع إلى مواصلة بناء هذه الشراكة معًا، دائمًا جنبًا إلى جنب".

وكان عمر عزب انضم إلى صفوف نادي الزمالك في أغسطس من العام الماضي 2024، قادما من النادي الأهلي.

ويذكر أن شقيق عمر عزب وهو أحمد عزب، يلعب هو الأخر ضمن صفوف فريق كرة السلة بنادي الزمالك.

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