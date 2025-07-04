كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

فلومينينسي

- -
22:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

13 صورة لاحتفال نجم سلة الزمالك بخطوبته على نجمة "فهد البطل"

03:49 ص الجمعة 04 يوليو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    حفل خطوبة نجم سلة الزمالك (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    حفل خطوبة نجم سلة الزمالك (13) (1)
  • عرض 13 صورة
    حفل خطوبة نجم سلة الزمالك (11) (1)
  • عرض 13 صورة
    حفل خطوبة نجم سلة الزمالك (12) (1)
  • عرض 13 صورة
    حفل خطوبة نجم سلة الزمالك (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    حفل خطوبة نجم سلة الزمالك (9) (1)
  • عرض 13 صورة
    حفل خطوبة نجم سلة الزمالك (8) (1)
  • عرض 13 صورة
    حفل خطوبة نجم سلة الزمالك (10) (1)
  • عرض 13 صورة
    حفل خطوبة نجم سلة الزمالك (6) (1)
  • عرض 13 صورة
    حفل خطوبة نجم سلة الزمالك (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    حفل خطوبة لاعب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    حفل خطوبة نجم سلة الزمالك (7) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

احتفل عمر عزب لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، أمس الخميس بحفل خطوبته على الممثلة الشابة ريم عامر.

ونشرت عامر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة خطيبها وعلقت: "حبيبي حبيبي، أحبك كثيرًا، وأتطلع إلى مواصلة بناء هذه الشراكة معًا، دائمًا جنبًا إلى جنب".

وكان عمر عزب انضم إلى صفوف نادي الزمالك في أغسطس من العام الماضي 2024، قادما من النادي الأهلي.

ويذكر أن شقيق عمر عزب وهو أحمد عزب، يلعب هو الأخر ضمن صفوف فريق كرة السلة بنادي الزمالك.

أقرأ أيضًا:
"الموضوع انتهى".. حازم إمام يعلن الرحيل عن الزمالك ويوجه رسالة نارية

"تتعلق بمباريات المونديال".. أول قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد وفاة جوتا وشقيقه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حفل خطوبة نجم سلة الزمالك نجم سلة الزمالك حفل خطوبة لاعب الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

صندوق النقد: دمج مراجعتين من برنامج مصر وانتظار إصلاحات سبتمبر
سببان.. لماذا أجل صندوق النقد المراجعة الخامسة ودمجها بالسادسة؟
"باكياً".. شيكابالا يعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً على الهواء