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خطيبة حسام عبد المجيد تعلن موعد عقد قرانها

07:05 ص الأربعاء 16 يوليه 2025
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    خطيبة حسام عبد المجيد
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    حسام عبد المجيد وزوجته
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    زوجة حسام عبد المجيد
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    زوجة حسام عبد المجيد
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القاهرة - مصراوي:

أعلنت خطيبة حسام عبد المجيد، لاعب نادي الزمالك، عن موعد عقد قرانها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت خطيبة حسام عبد المجيد، من خلال خاصية "الستوري" عبر "إنستجرام"، صورة لدعوة عقد قرانها، ظهر فيها الموعد المحدد وهو 31 يوليو الجاري.

يذكر أن حسام عبد المجيد، البالغ من العمر 24 عاما، من ناشئي نادي الزمالك، وقد تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2019.

وخاض حسام عبد المجيد حتى الآن 130 مباراة بقميص الزمالك، سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

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