12 صورة لضرب لويس إنريكي لاعب تشيلسي بعد المباراة

كتب- نهى خورشيد:

شهد ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية أحداثاً مثيرة عقب نهاية نهائي كأس العالم للأندية 2025، الذي توّج به تشيلسي بعد فوزه التاريخي بثلاثية نظيفة على نظيره باريس سان جيرمان.

وعقب صافرة النهاية، حدثت مشاجرة حادة بين الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان ومهاجم البلوز جواو بيدرو، إذ ظهر الأول وهو يعتدي جسدياً على اللاعب ويدفعه بقوة على وجهه، مما تسبب في سقوطه على الأرض.

كما أظهرت اللقطات تدخل عنيف أيضاً من الحارس دوناروما، الذي اندفع باتجاه بيدرو ودفعه بعنف، لتتطور المشادة إلى اشتباكات جماعية بين لاعبي الفريقين.