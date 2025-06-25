القاهرة-مصراوي:

احتفل محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتخرج نجله "آدم" من مرحلة رياض الأطفال.

ونشر شيكابالا وزوجته "سارة" عبر حساباتهما الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتهما من حفل تخرج آدم، ورفقة ابنهما الأصغر "نوح".

واحتفل شيكابالا بولادة نجله الأول "نوح" في ديسمبر 2019، قبل أن يرزق بمولوده الثاني "نوح"، في يونيو 2022.

قصة حب شيكابالا وزوجته

روى شيكابالا تفاصيل قصة زواجه، وقال في تصريحات عبر برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية سي بي سي: "سارة أنا عرفتها صدفة، هي مكانتش بتيجي مصر غير كل تلات أربع، سبع سنين، هي مصرية كندية، عايشة في كندا، كانت جاية لواحد صاحبي خاطب صاحبتها، والكتب الكتاب كان في مصر، فمين الفاضي يجيبها من المطار أنا، بس اشترطت أشوف صورتها الأول علشان اجبها من المطار، وقلتلهم هجبها وهتجوزها وجبتها وما فتحتش بوقي طول الطريق وهي ولا تعرف أنا مين".

وأضاف: "بعد لما وصلنا وقابلنا صاحبنا كنا في مكان بنشرب حاجة، هى اخدت بالها أن الناس عايزة تتصور معايا في أنت مين بقى، فعرفت بعد كدا أني لاعب كرة، وفي نفس الأسبوع اللي كانت موجودة في قولتلها انا عايز أتجوزك، حبينا بعض من أول نظرة، وخلتها تروح أسوان قبل جوازنا وتقعد مع أخواتي وتشوف البلد والأجواء، وعلشان كمان لازم تاخد الموافقة من عائلتي، شافت بقي حاجات مشفتهاش قبل كده".

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