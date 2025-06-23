من الاحتجاز لإخلاء السبيل.. القصة الكاملة لأزمة زوجة حسام حسن

تصدر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الأزمة المثارة خلال الساعات الماضية بخصوص زوجته.

وكانت الجهات الأمنية بالإسكندرية، احتجزت يوم السبت الماضي الموافق 21 يونيو الجاري "دانا آدم"، زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني، على بلاغ تقدم به أحد الأشخاص، زعم بأنه استأجر فيلا بمنطقة الكينج مريوط من الكابتن حسام حسن، والتي تقيم بها زوجته وأبناؤها.

وذكر المحامي الخاص بزوجة مدرب منتخب مصر السابق، بأن السبب في احتجازها خلال الساعات الماضية، جاء بسبب بلاغ تقدم به شخص أدعى بأنه قام باستئجار الفيلا من المدير الفني للمنتخب، على الرغم من أن الزوجة تمتلك هى وأبنائها ثلاثة أرباع الفيلا.

وأثناء مراجعة الأوراق القانونية، تبين وجود حكم غيابي بالحبس لمدة شهر في القضية رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثان، بتهمة الضرب، مع غرامة وكفالة مالية بقيمة 500 جنيه، وهو الحكم الصادر بناءً على بلاغ سابق من الكابتن حسام حسن ضد زوجته، فيما أعلن التصالح بينهما في وقت لاحق.

وفي اليوم التالي الموافق أمس الأحد 22 يونيو الجاري، قررت نيابة العامرية ثان في الاسكندرية، إخلاء سبيل زوجة المدير الفني للمنتخب المصري، وتحديد جلسة معارضة يوم 15 يوليو المقبل، المتعلقة بالحكم القضائي الصادر في وقت سابق بالحبس لمدة شهر، بتهمة التعدي على زوجها بالضرب.

وأصدر حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري بيانا رسميا، أمس الأحد بخصوص هذه الأزمة جاء نصه كالتالي: "أن مدرب الفراعنة لم يتقدم بأي بلاغ ضد أي شخص، وأن الفيلا المشار إليها مؤجرة منذ فترة طويلة، بموجب عقد إيجار ساري منذ شهر مارس الماضي ولمدة عام".

وأضاف: "الخلاف وقع بين زوجة الكابتن حسام والمستأجر الحالي للعقار، بعد محاولة من زوجته لاسترداد الفيلا بالقوة، وهو ما قوبل برفض المستأجر، الذي لجأ إلى الشرطة وحرر محضراً رسمياً.

وتابع: "محامي العميد إلى أن الخلاف قانوني بين المستأجر وزوجة موكله فقط، وأن الكابتن حسام لا علاقة له بالأمر، إذ كان يتواجد بمنزله في القاهرة وقت وقوع الأزمة".

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