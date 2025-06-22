كتب - محمد القرش:

ظهر عدد من لاعبي الأهلي خلال الرحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، مرتدين ساعات يد فخمة.

وارتدى ثلاثي الأهلي، محمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي ومحمد الشناوي، ساعات يد فخمة من ماركة رولكس.

محمد الشناوي

ساعة يد حارس الأهلي من نوع "چي إم تي ماستر ٢" مقاس ٤٠مم أوتوماتيكية الحركة، مع جسد مصنوع من الستانلس ستيل، وإطار ثنائي اتجاه الدوران من السيراكروم مطعم بالسيراميك الأسود والأخضر، ومينا من اللون الأسود وسوار الچوبيلي من الستانلس ستيل.

وتعد أوّل ساعة رولكس مزوّدة بترصيعة إطار سيراكروم من سيراميك عالي التقنية، وتتميّز بمقاومة فائقة للخدوش ومتانة بالغة، وطوّرتها رولكس وصنّعتها بتشكيلة متنوّعة من التوليفات اللونية، وتحتوي حركة الساعة على 31 من الأحجار الكريمة و 70 ساعة احتياط.

رقم الموديل: 126720VTNR

السعر: ١٦،٥٠٠ دولار

تريزيجيه

ساعة محمود تريزيجيه من نوع "داي ديت" مقاس ٤٠مم أوتوماتيكية الحركة، مع جسد الساعة مصنوع من البلاتينيوم إطار من الذهب الأبيض، مينا من اللون الأخضر مع علامات الساعة رومانية وأسوار البرزدنت من البلاتينوم، حيث تحتوي حركة الساعة على 31 من الأحجار الكريمة و 70 ساعة احتياط.

وعند إطلاقها، كانت الساعة الوحيدة التي تعرض يوم الأسبوع بالكامل في نافذة شبه دائرية عند علامة الساعة 12، وأتاح لها سوارها بريزيدانت (President) المصمّم خصّيصًا لها والمتاح فقط بمعدن ثمين، الذهب أو البلاتين.

رقم الموديل: 228236

السعر:٩٢،٠٠٠ دولار

حمدي فتحي

ساعة حمدي فتحي من نوع "چي إم تي ماستر ٢" مقاس ٤٠مم أوتوماتيكية الحركة، مع جسد مصنوع من الستانلس ستيل، وإطار دوار من الذهب عيار 18 قيراط و سوار الچوبيلي من الستانلس ستيل.

وتحتوي حركة الساعة على 31 من الأحجار الكريمة و 50 ساعة احتياط.

رقم الموديل: 126713GRNR

السعر: ٢٠،٠٠٠ دولار

ليظهر ثلاثي الأهلي بساعات تخطت قيمتها 128.500 ألف دولار (6.503.385) في كأس العالم للأندية 2025.