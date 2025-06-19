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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة الأهلي أمام بالميراس؟ (كوميك)

11:45 م الخميس 19 يونيو 2025
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    مباراة الأهلي وبالميراس كوميك
  • عرض 13 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 13 صورة
    ردود الأفعال على أحداث مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 13 صورة
    تفاعل الجماهير مع مباراة الأهلي اليوم أمام بالميراس
  • عرض 13 صورة
    ردود الأفعال على مباراة الأهلي
  • عرض 13 صورة
    تفاعل الجماهير على مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 13 صورة
    تعليقات الجماهير على هزيمة الأهلي
  • عرض 13 صورة
    تفاعل الجماهير بعد مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 13 صورة
    الجماهير تعلق على مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 13 صورة
    الجماهير تتفاعل مع هزيمة الأهلي أمام بالميراس
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    الجماهير تعلق على هزيمة الأهلي من بالميراس
  • عرض 13 صورة
    تفاعل الجماهير على مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي
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كتب - يوسف محمد:

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهزيمة اليوم، أمام فريق بالميراس البرازيلي بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وبهذه النتيجة رفع فريق بالميراس رصيده من النقاط، إلى النقطة الثالثة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد النادي الأهلي، عند نقطة وحيدة دون في المركز الرابع والأخير.

ويشارك المارد الأحمر، في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وهزيمة المارد الأحمر أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة الأهلي من إنتر ميامي، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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النادي الأهلي إنتر ميامي بالميراس البرازيلي كأس العالم للأندية 2025
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