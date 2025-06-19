كتب - يوسف محمد:

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهزيمة اليوم، أمام فريق بالميراس البرازيلي بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وبهذه النتيجة رفع فريق بالميراس رصيده من النقاط، إلى النقطة الثالثة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد النادي الأهلي، عند نقطة وحيدة دون في المركز الرابع والأخير.

ويشارك المارد الأحمر، في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وهزيمة المارد الأحمر أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة الأهلي من إنتر ميامي، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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