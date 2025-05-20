كتب - محمد القرش:

فاز منتخب البرتغال تحت 15 عاما ببطولة فلاتكو ماركوفيتش، بعد الفوز على كرواتيا 3-2 في المباراة النهائية.

وساهم كريستيانو جونيور في هدفين بفوز نائين البرتغالي أول أمس الأحد..

وحرصت والده كريستيانو رونالدو على مساندة جونيور وحضور جميع مباريات البطولة التي أقيمت في كرواتيا.

بطولة فلاتكو ماركوفيتش الدولية هي بطولة كرة قدم ينظمها الاتحاد الكرواتي لكرة القدم (HNS)، ويشارك فيها منتخبات الرجال تحت 15 عامًا.

وأُقيمت أول نسخة من البطولة عام 2019، أما البطولة الثانية، التي أُقيمت عام 2020، فقد تنافس فيها منتخبات تحت 16 عامًا. وتُقام البطولة سنويًا. وكان الأرجنتين أول الفائزين بالبطولة عام 2019، بينما فازت كرواتيا بالبطولات المتبقية، بما في ذلك منتخب تحت 16 عامًا عام 2020.