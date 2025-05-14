إشراف: وائل توفيق

كتب: نهى خورشيد

إنفوجراف: مايكل عادل

مونتاج: مينا ماجد

تصميم وبرمجة: مصطفي عثمان



يستعيد الأولمبي هذا الصيف ذكريات أمجاده احتفالا بمرور 120 عامًا على تأسيسه، إذ كان أول ناد خارج القاهرة يتوج بلقب الدوري المصري عام 1965-1966، بالإضافة إلى تكريم عددًا من لاعبيه ببطولات محلية وعالمية في المصارعة ورفع الأثقال والسباحة وغيرها.

يحتفي "مصراوي" بسرد تاريخ النادي بداية من التأسيس إلى وقتنا الحالي، إذ التقينا نجومه بفترات مختلفة ليرووا لنا ما عاشوه من ذكريات سعيدة وصولًا إلى فترتنا الحالية.

لمشاهدة الملف عبر Cross media اضغط هنا