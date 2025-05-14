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سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)

05:43 م الأربعاء 14 مايو 2025

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاض

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إشراف: وائل توفيق

كتب: نهى خورشيد

إنفوجراف: مايكل عادل

مونتاج: مينا ماجد

تصميم وبرمجة: مصطفي عثمان


يستعيد الأولمبي هذا الصيف ذكريات أمجاده احتفالا بمرور 120 عامًا على تأسيسه، إذ كان أول ناد خارج القاهرة يتوج بلقب الدوري المصري عام 1965-1966، بالإضافة إلى تكريم عددًا من لاعبيه ببطولات محلية وعالمية في المصارعة ورفع الأثقال والسباحة وغيرها.

يحتفي "مصراوي" بسرد تاريخ النادي بداية من التأسيس إلى وقتنا الحالي، إذ التقينا نجومه بفترات مختلفة ليرووا لنا ما عاشوه من ذكريات سعيدة وصولًا إلى فترتنا الحالية.

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النادي الأولمبي أحمد الكاس كرم جابر سعيد قطب الدوري المصري 66 عادل هيبة ناصر الشاذلي كأس مصر الزمالك الأهلي محمود الخطيب
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سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
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