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"انتبهوا لأولادكم".. لاعب الأهلي السابق يعلق على واقعة طفل البحيرة

07:07 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

حسام حسن لاعب الأهلي السابق

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كتب - محمد القرش:

أثارت قضية الطفل ياسين جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعد اتهامات بتعرضه لهتك عرض من قبل موظف إداري في إحدى مدارس مدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة.

وعلق لاعب الأهلي السابق ومودرن سبورت الحالي حسام حسن على الواقعة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "هو أيه القرف ده؟ اللي موجود في المدارس، المفروض المدرسين دول قدوة للأطفال".

وأضاف: "بنسمع عن كمية تحرش المدرسين للأطفال كثير أوي يا جماعة، ياريت كل الأهالي تاخد بالها من أولادهم وتصاحبهم، بصراحة حاجة تقرف والله".

يُذكر أن حسام حسن سبق أن لعب للنادي الأهلي في موسم 2021/22 قادما من سموحة، في صفقة بلغت قيمتها 983 ألف يورو.

ستوري حسام حسن

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الاهلي حسام حسن التعدي على طفل قضية مدرسة البحيرة مودرن سبورت طفل البحيرة
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