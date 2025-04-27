ستوري نجوم كرة القدم.. إمام يودع كولر.. زيزو يساند عبد المنعم.. وناصر ماهر يشاهد الكلاسيكو

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، رسالة دعم جاءت كالتالي: "قدر الله ماشاء فعل، ألف سلامة عليك يا حبيبي، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول".

وودع إمام عاشور مدربه مارسيل كولر عن طريق النشر إمام عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام"، صورة جمعتهما معا، حيث كتب: "شكرًا لك على دفعي دائمًا لأكون في أفضل حالاتي، شكرًا لك على كل دعمك وثقتكم بي دائمًا".

وساند علي معلول زميله عبد المنعم عن طريق نشر صورة لهما عبر منصة "إنستجرام"، وكتب عليها: "ألف سلامة يا أخويا، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول، ألف سلامة".

وشارك لاعب الزمالك، ناصر ماهر، متابعيه صوره أثناء مشاهدته مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقام محمود حمدي الونش بمشاركة متابعيه صورة لمحمد عبد المنعم، مع تعليق: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ألف سلامة عليك يا حبيبي، قدر الله وماشاء فعل، بإذن الله هترجع أقوى من الأول".