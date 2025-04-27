مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

مصر - شباب

- -
21:00

جنوب افريقيا - شباب

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

كأس الاتحاد الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. إمام يودع كولر.. زيزو يساند عبد المنعم.. وناصر ماهر يشاهد الكلاسيكو

01:09 ص الأحد 27 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ستوري وسام أبو علي
  • عرض 10 صورة
    ستوري رونالدو
  • عرض 10 صورة
    ستوري محمد شريف
  • عرض 10 صورة
    ستوري ناصر ماهر
  • عرض 10 صورة
    ستوري إبراهيم عادل
  • عرض 10 صورة
    ستوري إمام عاشور (2)
  • عرض 10 صورة
    ستوري ناصر ماهر (2)
  • عرض 10 صورة
    ستوري إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    ستوري كريم فؤاد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، رسالة دعم جاءت كالتالي: "قدر الله ماشاء فعل، ألف سلامة عليك يا حبيبي، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول".

وودع إمام عاشور مدربه مارسيل كولر عن طريق النشر إمام عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام"، صورة جمعتهما معا، حيث كتب: "شكرًا لك على دفعي دائمًا لأكون في أفضل حالاتي، شكرًا لك على كل دعمك وثقتكم بي دائمًا".

وساند علي معلول زميله عبد المنعم عن طريق نشر صورة لهما عبر منصة "إنستجرام"، وكتب عليها: "ألف سلامة يا أخويا، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول، ألف سلامة".

وشارك لاعب الزمالك، ناصر ماهر، متابعيه صوره أثناء مشاهدته مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقام محمود حمدي الونش بمشاركة متابعيه صورة لمحمد عبد المنعم، مع تعليق: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ألف سلامة عليك يا حبيبي، قدر الله وماشاء فعل، بإذن الله هترجع أقوى من الأول".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستوري نجوم كرة القدم إمام عاشور ناصر ماهر الكلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة زيزو كولر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حادث حفل تامر حسني.. مديرة قصر البارون ترفض التعليق وتؤكد السياحة ستصدر بيانًا
ترامب: طلبت من وزير الخارجية التحرك فورًا لضمان عبور سفننا مجانًا عبر قناتي بنما والسويس