بعد ميدو.. ظهور لاعب فاركو وزوجته في تدريبات تشيلسي (صور)

كتب - محمد القرش:

نشر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، رامي صبري، صور له مع زوجته الإعلامية شيما صابر أثناء توجدهما في تدريبات نادي تشيلسي الإنجليزي.

وظهر الثنائي في الصور بقميص تشيلسي الذي طُبع عليه اسميهما، بينما التقطا بعض الصور التذكارية مع لاعبي تشيلسي أمثال مارك كوكوريلا وليفي كولويل.

وكان لاعب توتنهام السابق وعضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك الحالي، أحمد حسام ميدو، نشر مقطع فيديو يستعرض فيه مهاراته مرتديا قميص البلوز، حيث التقط الصور أيضًا مع لاعبي تشيلسي.

يُذكر أن رامي صبري انتقل إلى فاركو في موسم 2021/25 قادما من إنبي، في صفقة بلغت قيمتها 270 ألف يورو.

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