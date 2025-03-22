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"لا ترحل".. عمرو أديب يوجه رسالة إلى زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

10:18 م السبت 22 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

علق مقدم البرامج عمرو أديب، على أنباء انتقال نجم نادي الزمالك الحالي أحمد سيد زيزو، إلى النادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

وكتب أديب عبر حسابه الرسمي، على موقع "X" تويتر سابقا: "رساله الى زيزو، مقدرش أقولك إن الفلوس مش مهمة، بس الأهم أنك تكون حاسس بوجودك وتأثيرك فى المكان اللى بتلعب فيه".

وأضاف: "فرق كبير أما تحس أنك الوحيد أو تحس أنك واحد من الوحايد، أنت عارف جمهور الزمالك بيعشقك وينتظر بس تتحرك أو تلعب أي لعبة، طول عمرك زملكاوي جدع أصيل".

وتابع: فكر شوية بقلبك مع عقلك وأعرف أن التاريخ ساعات بيقلب مع الإنسان والنوادى زي كل حاجة أقدام وقدم الزمالك عليك كان حلو وكان وش السعد".

واختتم أديب: "لا ترحل يا زيزو، مش علشان تجيب أجوان علشان احنا بنحبك بجد فى الزمالك ومع الفانلة البيضا".

وانتشرت الكثير من التقارير الصحيفة، خلال الساعات الماضية التي تشير إلى، توقيع زيزو على عقود انتقال إلى النادي الأهلي، لمدة 4 مواسم بداية من الموسم المقبل.

ويذكر أن عقد اللاعب صاحب الـ29 عاما، ينتهى مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي فريق خلال الفترة الحالية.

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أحمد سيد زيزو نادي الزمالك عمرو أديب حقيقة انتقال زيزو إلى الأهلي النادي الأهلي
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