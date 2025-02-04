خيانة حبيبة جود بيلينجهام تثير الجدل.. ما القصة؟

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يواعد نجم ريال مدريد بيلينجهام عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة آشلين كاسترو، البالغة من العمر 27 عامًا، وقد شوهد الثنائي متوجهين لتناول الغداء في مدريد خلال الشهر الماضي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإن آشلين التقت بالفعل بوالدي لاعب خط الوسط وتحدث مع والدته دينيس (56 عاما) ووالده مارك (48 عاما) في المقصورة العائلية في سانتياجو برنابيو خلال فوز مدريد 5-1 على ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا في 22 يناير.

وأشارت الشبكة أن البعض شاهدها تُعانق دينيس صديقها السابق ولاعب كرة السلة.

وقيل إنهما توقفا عن المواعدة في نوفمبر الماضي، في الوقت الذي بدأت فيه هي وبيلينجهام في التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت مصادر للصحيفة إن التكهنات "كلها أكاذيب".

وكانت كاسترو، التي لديها أكثر من 140 ألف متابع على موقع إنستجرام، مرتبطه في السابق بالممثل الهوليوودي، مايكل بي جوردان، ونجم كرة السلة الأميركي لاميلو بول.

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