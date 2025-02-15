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خطفت نيرفين فريد زوجة أسطورة كرة القدم السابق بالنادي الأهلي ورئيسه الحالي محمود الخطيب، الأنظار إليها بشدة، خلال الحفل الذي أقيم أمس في معبد حتشبسوت، من قبل إدارة المارد الأحمر، برئاسة الخطيب للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة باستاد النادي.

وظهرت زوجة رئيس النادي الأهلي، في حالة من التأثر الشديد، خلال كلمته في حفل الإعلان عن تفاصيل ستاد النادي والكشف عن التصميم الخاص به، حيث التقطتها عدسات الكاميرات وهى تبكي خلال إلقاء الخطيب كلمته بالحفل.

أبرز المعلومات عن زوجة محمود الخطيب

وزوجة نجم النادي الأهلي الحالي، تدعى نيرفين فريد، وهي ابنة أحد أبطال حرب أكتوبر وهو اللواء فريد متولي.

وزوجة أسطور الأهالي حاصلة على بكالوريوس طب الأسنان من جامعة القاهرة، كما أنها كانت تمارس مهنة الطب لفترة قبل الزواج.

وعقب زواجها من الخطيب، قررت التوقف عن العمل بشكل كامل وترك عملها في طب الأسنان.

وتزوج محمود الخطيب من نيرفين فريد، في 21 يوليو عام 1982، في حفل أقيم في أحد فنادق القاهرة وحضره 1500 فرد، بينهم الكثير من نجوم كرة القدم.

ويمتلك أسطورة النادي الأهلي وزوجته ثلاثة بنات، "رنا، ندا ونور".

وأعرب الخطيب عن حبه وتقديره الشديد لزوجته في وقت سابق، حيث قال خلال فيلم تسجيلي له بعنوان "بيبو" تم عرضه على قناة "dmc": "من نعم الله علي، أن نيرفين فريد هي زوجته".

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