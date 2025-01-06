18 ساعة فوق الشجرة.. لويس سواريز ينقذ رجل حاول الانتحار (فيديو)

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كتب - محمد القرش:

ساهم لاعب نادي إنتر ميامي، لويس سواريز، وشريكته صوفيا بالبي في إنقاذ رجل حاول الانتحار في دولة الأوروجواي.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن هناك رجل يبلغ من العمر 49 عامًا يُدعى لويس تسلق إلى قمة شجرة يبلغ ارتفاعها حوالي ستة أمتار في سيوداد ديل إستي.

وقالت الصحيفة إن الرجل هدد بالانتحار، وبعد محاولات إقناع الرجل الذي كان يهدد بالانتحار لساعات بحبل حول رقبته، اتصلت الشرطة بمهاجم إنتر ميامي للتعاون في الإقناع.

وأوضحت الصحيفة أن الرجل الذي يعاني من أزمة هو في الواقع معجب كبير بلويس سواريز، وهذا سمح للاعب أن يلعب دورًا حاسمًا في إنزال الرجل بعد 18 ساعة على الشجرة.

الجدير بالذكر أن لويس سواريز انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي في موسم 2023/24 قادما من غريميو، في صفقة انتقال حر.

🙏Luis #Suárez colaboró en el rescate de un hombre que intentó quitarse la vida en Uruguay 🇺🇾 📌El delantero y su esposa Sofia Balbi, dialogaron y lograron persuadir al sujeto junto a las fuerzas de seguridad 📌El hombre se encontraba colgado en un árbol a seis metros de altura… pic.twitter.com/ajA36FKKD9 — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) January 5, 2025

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