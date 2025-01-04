يحاط دائمًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باهتمام كبير، متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، لمعرفة كل التفاصيل الخاصة برونالدو، سواء على المستوى الرياضي أو على الصعيد الشخصي أو العائلي.

ودائماً ما كانت الحياة العائلية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، محط أنظار الكثير من المتابعين، بل أن حياطة الشخصية يلزمها الكثير من الإثارة والجدل.

لغز والدة كريستيانو جونيور الحقيقية

ومن الأمور الأكثر إثارة في حياة النجم البرتغالي، التي يحرص رونالدو على عدم الحديث عنها، هى هوية والدة نجله الأكبر كريستيانو جونيور، الذي يبلغ من العمر 14 عاماً، ولكنه لم يتم التعرف على والدته حتى الآن.

وولد كريستيانو جونيور جونيور في 17 يوليو عام 2010، في العاصمة الإسبانية مدريد خلال تواجد الدون رفقة ريال مدريد، إلا أنه لم يتم الكشف عن والدة كريستيانو جونيور التي أنجبته.

من هي والدة كريستيانو رونالدو جونيور؟

وعلى الرغم من البحث المستمر من قبل وسائل الإعلام في مختلف دول العالم، من أجل معرفة والدة كريستيانو جونيور الابن الأكبر لرونالدو، إلا أن هذا الأمر مازال السر الأكبر في حياة النجم البرتغالي، الذي لم يتمكن أحد في اكتشافه حتى الآن.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي في عام 2010، بعد ولادة نجله الأكبر: "بكل فرح أبلغكم بأنني أصبحت أبًا لطفل، كما تم الاتفاق مع والدة الطفل، التي تفضل الحفاظ على سريتها، فإن ابني سيكون تحت وصايتي، أطلب من الجميع احترام حقي في الخصوصية وحق الطفل أيضاً".

وفي عام 2014، نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تقارير تتعلق بوالدة جونيور، أفاد بأنها كانت تبلغ من العمر في هذه الفترة التي أنجبت فيها جونيور 20 عاماً، وهى فتاة إنجليزية من أصول أمريكية، كانت تعمل نادلة بأحد المطاعم في الولايات المتحدة.

من هي أم كريستيانو جونيور الحقيقية؟

وأشارت الصحيفة في تقريرها أن النجم البرتغالي عند ولادة نجله، قام بدفع 10 ملايين يور و، لوالدة الطفل لعدم التحدث عن الأمر وعدم التواصل مع نجلها بأي شكل من الأشكال.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، في عام 2023 صورة تجمع رونالدو بإحدى الفتيات، مشيرة إلى أنها يمكن أن تكون لأم نجله الأكبر كريستيانو جونيور، كما علقت على الصورة، بإن السدية تشبه جونيور كثيرًاً"، ولكنها أكدت أن كل هذه الأمور مازالت مجرد تكهنات ولم يتم تأكيد أي شئ.

ويعيش جونيور الابن الأكبر لكريستيانو رونالدو، مثله مثل باقي محبي ومتابعي كرة القدم وكذلك وسائل الإعلام، فهو الآخر لا يعلم من هي والدته التي أنجبته.

وكان كريستيانو رونالدو، تحدث خلال فيلم وثائقي تم عرضه في عام 2016: "بأنه سوف يخبر نجله بهوية أمه عندما يحين الوقت، بعد 10 أو 11 أو 12 عاماً، أو عندما يصل إلى 18 عامًا لا أعرف".

أقرأ أيضاً:

كيف اختطف مارادونا نجم إنتر ميلان السابق قبل 31 عاما؟