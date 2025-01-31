هل تدخل أبوتريكة في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع بن شرقي؟.. مصدر يرد

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كتب- نهى خورشيد:

يتفق معظم نجوم كرة القدم على ضرورة إخفاء حياتهم الشخصية والعاطفية عن الأضواء والشهرة، وهنا نستعرض حقيقة علاقة أشرف بن شرقي بعارضة أزياء فرنسية.

لكن عندما يصبح اللاعب مشهوراً ومحبوباً إلى عدد كبير من الجماهير، يبداً الجميع في التفتيش عن أي معلومة تخص حياة نجمهما المفضل.

وبالطبع بعد إعلان الأهلى عن التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، خاصة باعتباره صفقة موجعة للجماهير البيضاء التي كانت تحلم لعودته مرة آخري، وكذلك مكسب للغريم الأحمر.

أصبح جمهور الأحمر والأبيض في مصر ينتظرون معرفة معلومة جديدة عن بن شرقي.

وتتمتع صفقة الأحمر الجديدة بشخصية تحافظ على الخصوصية، إذ يفضل إبقاء حياته الشخصية بعيدًا عن الأضواء الإعلامية.

حقيقة علاقة أشرف بن شرقي بعارضة أزياء فرنسية

ورغم قلة المعلومات المتاحة حول علاقاته، فقد ارتبط اسمه في وقت سابق بعارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية الفرنسية مارين الهيمر.

وذلك بعد انتشار صورة تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها خرجت سريعًا لتنفي هذه الأخبار تمامًا، مؤكدة عدم وجود أي علاقة تربطها به.

ويعرض "مصراوي" معلومات عن مارين الهيمر:

ولدت مارين الهيمر في شهر يوليو عام 1993 في مقاطعة بوردو جنوب فرنسا، لديها أخت توأم تُدعى أوشيان الهيمر.

بدأت مارين الهيمر مسيرتها المهنية كعارضة أزياء عام 2009، حيث اكتشفتها وكالة "Model Management Elite" الشهيرة في باريس، لتصبح لاحقًا واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم.

كما خاضت تجربة التقديم التلفزيوني، وشاركت في برامج شهيرة مثل أمراء الحب والمارسيليون في دبي.

اعتنقت مارين الإسلام في عام 2022، إذ نشرت مقطع فيديو لها من داخل أحد المساجد وهي تنطق الشهادتين.