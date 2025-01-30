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15 صورة توثق رحلة عمر جابر مع الزمالك

05:30 ص الخميس 30 يناير 2025
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    زيزو يحتفل مع عمر جابر
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    عمر جابر مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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    عمر جابر من التدريب الأخير للزمالك قبل مباراة المصري البورسعيدي
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    عمر جابر لاعب الزمالك
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    عمر جابر من كليب أغنية التالتة يمين
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    عمر جابر مع الجماهير من مباراة السوبر الأفريقي
  • عرض 15 صورة
    عمر جابر من مباراة السوبر الأفريقي
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    عمر جابر من مقابر عائلة عمر حسين
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    عمر جابر بقميص عمرو حسين
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    تحية عمر جابر للجماهير
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    عمر جابر
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    عمر جابر وشيكابالا
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    عمر جابر
  • عرض 15 صورة
    عمر جابر
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كتب- محمد عبدالهادي:

يحتفل اليوم، 30 يناير، الاعب عمر جابر نجم نادي الزمالك بعيد ميلاده، حيث وُلد عام 1992.

ويُعد جابر أحد أبرز نجوم الكرة المصرية الذين صعدوا من فرق الناشئين بالقلعة البيضاء، إلى الاحتراف الخارجي، محققًا مسيرة حافلة بالإنجازات.

بداية مسيرة عمر جابر مع الزمالك؟

بدأ عمر جابر مشواره الكروي داخل جدران نادي الزمالك، حيث التحق بمدرسة الكرة وهو في السادسة من عمره، وتدرج عبر فرق الناشئين حتى حصل على فرصته مع الفريق الأول عام 2010 تحت قيادة المدرب حسام حسن، وكان حينها يبلغ من العمر 18 عامًا.

متى احترف عمر جابر في أوروبا؟

في عام 2016، خاض جابر أولى تجاربه الاحترافية خارج مصر، بعدما انتقل إلى نادي بازل السويسري، حيث لعب في دوري أبطال أوروبا والدوري السويسري الممتاز.

وفي 2018، أكمل رحلته الاحترافية بالانتقال إلى لوس أنجلوس الأمريكي على سبيل الإعارة، ما أضاف إلى خبرته الكروية أبعادًا جديدة.

عودة عمر جابر للزمالك

بعد تجربة الاحتراف الخارجي، عاد عمر جابر إلى الدوري المصري في 2018 عبر بوابة بيراميدز، حيث قدم مستويات مميزة. وفي 2022، أعلن الزمالك استعادة لاعبه السابق، ليعود جابر مجددًا إلى النادي الذي نشأ فيه، مستعيدًا دوره ضمن كتيبة الفارس الأبيض.

كم عدد بطولات عمر جابر مع الزمالك ؟

حقق عمر جابر مع الزمالك 6 ألقاب، حيث توج بلقب الدوري المصري موسم 2014-2015، إضافة إلى التتويج بكأس مصر ثلاث مرات أعوام 2013، 2014، و2015.

كما توج بالسوبر الأفريقي 2024، وبطولة كأس الكونفدرالية 2024.

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