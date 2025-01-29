مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

موناكو

جميع المباريات

إعلان

زوجة وليد سليمان تثير الجدل بخصوص صفقات الأهلي الجديدة

08:13 م الأربعاء 29 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    زوجة وليد سليمان تحتفل بعيد ميلاده
  • عرض 13 صورة
    زوجة وليد سليمان تحتفل بعيد ميلاده
  • عرض 13 صورة
    وليد سليمان وزوجته (17)
  • عرض 13 صورة
    وليد سليمان وزوجته (22)
  • عرض 13 صورة
    وليد سليمان وزوجته (23)
  • عرض 13 صورة
    وليد سليمان وزوجته (24)
  • عرض 13 صورة
    وليد سليمان وزوجته (25)
  • عرض 13 صورة
    وليد سليمان وزوجته (20)
  • عرض 13 صورة
    وليد سليمان وزوجته (21)
  • عرض 13 صورة
    وليد سليمان وزوجته (16)
  • عرض 13 صورة
    وليد سليمان وزوجته (19)
  • عرض 13 صورة
    وليد سليمان وزوجته (18)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أثارت ياسمين زوجة وليد سليمان نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، جدل المتابعين بنشر منشور جديد عبر حسابها الشخصي، بشأن صفقات الأهلي الجديدة

صفقات الأهلي الجديدة

ونشرت ياسمين عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ستوري لـ صورة شعار الأهلي مع تعليق: "لا تعلن الخطوات.. ولكن أعلن الوصول".

وحسمت إدارة الأهلى حتى الآن، التعاقد مع 4 صفقات جديدة خلال المريكاتو الشتوي الجاري، بدأت بإعلان التعاقد مع مصطفي العش، ثم نيجك جراديشار، بجانب ضم أحمد رضا من صفوف بتروجيت، وعودة محمود حسن تريزيجيه.

وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلى لخوض مواجهة قوية أمام نظيره موردن سبورت والمقرر لها يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

والجدير بالذكر أن وليد سليمان وياسمين احتفلا بزفافهما في أحد فنادق القاهرة يوم 28 أغسطس 2018، ورزق الثنائي بطفلين وهن "سليم وسلمى".

Capture

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة وليد سليمان صفقات الاهلي الجديدة بن شرقي أحمد رضا جراديشار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أبرز 8 معلومات عن سيف الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد

إعلان

إعلان

سوريا.. أحمد الشرع يتولى رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية
الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"
حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
"لن نشارك في هذا الظلم".. نص ما قاله الرئيس السيسي عن مقترح تهجير الفلسطينيين