أثارت ياسمين زوجة وليد سليمان نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، جدل المتابعين بنشر منشور جديد عبر حسابها الشخصي، بشأن صفقات الأهلي الجديدة

صفقات الأهلي الجديدة

ونشرت ياسمين عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ستوري لـ صورة شعار الأهلي مع تعليق: "لا تعلن الخطوات.. ولكن أعلن الوصول".

وحسمت إدارة الأهلى حتى الآن، التعاقد مع 4 صفقات جديدة خلال المريكاتو الشتوي الجاري، بدأت بإعلان التعاقد مع مصطفي العش، ثم نيجك جراديشار، بجانب ضم أحمد رضا من صفوف بتروجيت، وعودة محمود حسن تريزيجيه.

وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلى لخوض مواجهة قوية أمام نظيره موردن سبورت والمقرر لها يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

والجدير بالذكر أن وليد سليمان وياسمين احتفلا بزفافهما في أحد فنادق القاهرة يوم 28 أغسطس 2018، ورزق الثنائي بطفلين وهن "سليم وسلمى".