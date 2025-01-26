25 صورة وأبرز المعلومات عن باسم مرسي وزوجته ومشواره مع الزمالك

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور لمهاجم نادي الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي باسم مرسي، خلال تواجده في منطقة بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وظهر مرسي خلال تواجده، في محافظة المنوفية وهو يتواجد بداخل محل عصير، بالإضافة إلى تواجده داخل "توك توك".

ويلعب باسم مرسي في الموسم الحالي، ضمن صفوف نادي طلائع الجيش الذي انتقل إليه في سبتمبر 2024، قادمًا من النادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

وخاض مرمى خلال الموسم الحالي رفقة طلائع الجيش 5 مباريات، لم يتمكن من صناعة أو تسجيل أي هدف خلالهم.