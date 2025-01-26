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حكم مباراة مانشستر سيتي يغلق تعليقات منشور بسبب مرموش.. ما القصة؟

07:00 ص الأحد 26 يناير 2025
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    عمر مرموش (3)
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    عمر مرموش من مباراة السيتي وتشيلسي
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    لحظة تسجيل هدف مرموش الملغي
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (2)
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (2)
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كتب - محمد القرش:

أغلق الحكم الإنجليزي، سيمون بينيت، تعليقات أحد منشوراته عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام".

وبدأت القصة عندما تم تعيين الحكم الإنجليزي مساعدا (حكم راية) في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني لنادي مانشستر سيتي بقيادة الأسباني، بيب جوارديولا، والتي شهدت تواجد مرموش أساسيا في أول مباراة له.

وفي الدقيقة 34 سجل المهاجم المصري هدفا، لكن قرر حكم الراية (سيمون بيني) إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وخرج مرموش من المباراة في الدقيقة 74، مما أثار غضب الجماهير العربية وتحديدا المصرية، لأنه لم يستطع تسجيل هدف في المباراة الأولى له.

وبحثت الجماهير عن حساب الحكم الذي تسبب في إلغاء هدف عمر، وعلقوا على منشور لابنه الذي كان يحمل جائزتين: "قول لأبوك يهدي ع حاله".

وتعلق أحد الجماهير: "هنجيب لابوك شاي بالياسمين علشان يحسب جول مرموش"، وأضاف آخر: "فين الاوفسايد يعم مكنوش 10 متر دول".

يُذكر أن مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي انتهت بفوز المان بلو بثلاثية مقابل هدف.

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