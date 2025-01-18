كتب- وائل توفيق:

وقع هالاند عقدًا مدته 9 سنوات ونصف مع مان سيتي ليبقى حتى عام 2034، لذا نرصد هنا تفاصيل أطول 10 عقود للاعبين في كرة القدم.

أطول 10 عقود للاعبين في كرة القدم

عقد كول بالمر مع تشيلسي

عندما انضم بالمر إلى تشيلسي في صفقة بلغت قيمها 42.5 مليون جنيه إسترليني عام 2023، وقع عقدا 7 سنوات مع خيار موسم آخر، وفي شهر أغسطس 2024 وقع على تمديد لمدة عامين ليبقى حتى عام 2033.

في الموسم المضاي سجل بالمر 22 هدفا في 34 مباراة في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 14 هدفا في 21 مباراة حتى الآن في الموسم الحالي تحت قيادة المدير الفني، إنزو ماريسكا.

أندريس أنيستا نجم برشلونة

استمر أنيستا 22 عاما مع برشلونة وعندما وقع مع برشلونة في أكتوبر 2017 وصفه النادي الإسباني بأنه "صفقة مدى الحياة"، وكان توقيعه بمثابة مكافأة له على فترة الطويلة التي قضاها بالنادي.

وعندما وصل إلى 33 عاما كان قد شارك في 639 مباراة في جميع المسابقات وحقق 30 لقبًا.

سيسيك فابريجاس يوقع مع أرسنال 8 سنوات

في صيف 2006، حاول ريال مدريد التوقيع مع فابريجاس وعمره 19 عاما، لكنه وقع مع أرسنال لمدة 8 سنوات.

في عام 2011، انضم إلى برشلونة في صفقة قيمتها 35 مليون إسترليني، وحقق معهم كل الألقاب ما عدا دوري أبطال أوروبا.

انتقل بعد انتهاء عقده مع برشلونة إلى تشيلسي عام 2014، وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.

نيكولاس جاكسون مع تشيلسي ضمن أطول 10 عقود للاعبين في كرة القدم

وقع جاكسون مع تشيلسي عقدا مدته 8 سنوات ثم مدده في سبتمبر لمدة عامين آخرين ليبقى معهم حتى عام 2033.

ويهدف تشيلسي من خلال هذه الخطوة إلى توزيع تكلفة الانتقال على فترة زمنية أطول.

ووقع جاكسون بقيمة 35 مليون يورو من فياريال عام 2023.

فرانشيسكو توتي مع روما يعتبر من أطول 10 عقود للاعبين في كرة القدم

عام 2009، عندما كان عمر توتي 32 عاما، لم يكن في عقده سوى عام واحد مع روما، ووقع عقدا مدى الحياة، وكان الاتفاق ينص على 5 سنوات آخرى كلاعب ثم 5 سنوات أخرى ثم بعد ذلك مدير تنفيذي.

واعتزال توتي عام 2017 بعدما سجل 307 هدفا في 786 مباراة.

سول نيجويز مع أتليتكو مدريد

وقع نيجويز مع أتليتكو مدريد عقدا مدته 9 سنوات في عام 2017، لكن في عام 2020-2021 تم إعارته إلى تشيلسي وحاليا أعير إلى إشبيليه.

دينيلسون مع ريال بيتيس في قائمة أطول 10 عقود للاعبين في كرة القدم

قدم دينيليسون أداء قويا مع البرازيل في كأس العالم 1998، فانتقل إلى ريال بيتيس من ساو باولو في صفقة بقيمة 22 مليون إسترليني، ووقع عقدا لمدة 10 سنوات بشرط جزائي 250 مليون إسترليني.

وترك بيتيس عام 2005 وانضم إلى بوردو، ثم انتقل بعدها إلى النصر السعودي ثم نادي إف سي دالاس في أمريكا ثم عاد إلى بالميراس وإيتو مبيارا ثم إلى فيتنام ثم نادي هاي فونج ثم إلى الدوري اليوناني مع كافالا.

ميخايلو مودريك

مودريك وقع مع تشيلسي في يناير 2023 من شاختار دونستيك مقابل 70 مليون يورو وإضافة 30 مليون يورو متغيرات.

وكانت مدة العقد 8 سنوات ونصف وهو واحد من أغلى الصفقات التي أبرمها تشيلسي.

راؤؤوس وإيكر كاسياس مع ريال مدريد

في عام 2008 وقع الأسطورتان معًا على عقود "مدى الحياة" كما وصفها رئيس النادي رامون كالديرون.

إنزو فرنانديز ينضم لقائمة أطول 10 عقود للاعبين في كرة القدم

انضم فرنانديز إلى تشيلسي بعقد مدته 8 سنوات ونصف ليستمر مع النادي حتى عام 2031.