تردد اسم مصطفى سيد والد نجم نادي الزمالك، أحمد سيد زيزو كثيرًا خلال الفترة الماضية، لكونه المسؤول عن مفاوضات نجله مع إدارة نادي الزمالك لتجديد تعاقده.

وينتهي عقد زيزو مع الفارس الأبيض، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، يحق له التوقيع مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

والد أحمد سيد زيزو

ويقوم والد أحمد سيد زيزو، بدور وكيل أعمال نجم نادي الزمالك، المسؤول عن مفاوضات اللاعب سواء مع نادي الزمالك أو في حالة تلقي نجله أي عروض أخرى.

ويتولى والد أحمد سيد زيزو في الفترة الحالية، مسؤولية التفاوض مع نادي الزمالك لتجديد عقد نجله، خاصة بعد دخوله فترة السماح مع بداية شهر يناير الحالي، في ظل نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وترشح والد أحمد سيد زيزو في عام 2021، للحصول على منصب أمين الصندوق بنادي المنيا الرياضي، وقام زيزو بمساندة والده في هذه الانتخابات.

أرقام أحمد زيزو مع الزمالك هذا الموسم

وشارك أحمد سيد زيزو خلال الموسم الحالي مع نادي الزمالك في 15 مباراة، بواقع 6 مباريات في كلا من كأس الكونفدرالية الأفريقية، مثلهم في الدوري المصري، مباراتين في كأس السوبر المصري ومباراة واحدة في السوبر الأفريقي.

وخلال 15 مباراة خاضها زيزو مع نادي الزمالك، تمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين، في مختلف البطولات.

زوجة أحمد سيد زيزو

تدعى زوجة أحمد سيد زيزو، هدى بهاء، تزوجها نجم الزمالك في أغسطس 2019.

وأنجب زيزو من زوجته هدى بهاء طفلة وحيدة وتدعى "آيلا".

وتحرص هدى على متابعة نجم نادي الزمالك ودعمه بشكل مستمر، في مختلف المباريات.

كما أن نجم الزمالك، يحرص على مشاركتها الاحتفال بأي بطولات أو تتويجات يحصل عليها، وهو ما يظهر من خلال التقاطهم الصور معًا في أرضية الملعب بشكل دائم.