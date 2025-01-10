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الدوري السعودي يحل مشكلة طلاق كايل ووكر وزوجته.. ما القصة؟

12:50 م الجمعة 10 يناير 2025
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    آني كيلنر زوجة كايل ووكر 1
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    كايل ووكر وزوجته
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    سون ضد كايل ووكر
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    وذكرت تقارير صحفية وجود رغبة من النادي الأهلي السعودي في التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي كايل ووكر.
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    كايل ووكر وأبنائه وزوجته
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    اللاعب كايل ووكر
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    بيب جوارديولا كايل ووكر
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    كايل ووكر
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كتب - محمد القرش:

أخبرت زوجة لاعب مانشستر سيتي كايل ووكر، آني كيلنر، أصدقائها أنها تستعد للطلاق من الظهير الأيمن الإنجليزي في العام الماضي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" فإن رأي آني كيلنر في الطلاق من لاعب مانشستر قد تغير خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن سبب تراجع آني عن الطلاق هي العروض التي تلقاها اللاعب من المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة.

وقال أحد المقربين من الزوجة للصحيفة: "لقد مرت بضعة أشهر فقط عندما قدمت آني لكايل أوراق الطلاق، لكنها الآن تفكر مرة أخرى".

وأضاف: "إنه هدف رئيسي للأندية السعودية وإذا قرر قبول الصفقة فسوف تغير حياته".

وأوضحت التقارير الصحفية أن نادي النصر السعودي يريد التعاقد مع كايل ووكر في صفقة تبلغ 20 مليون جنيه إسترليني، مع تقاضي اللاعب مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

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كايل ووكر كايل ووكر وزوجته الدوري السعودي النصر زوجه كايل ووكر
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