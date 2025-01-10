الدوري السعودي يحل مشكلة طلاق كايل ووكر وزوجته.. ما القصة؟

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كتب - محمد القرش:

أخبرت زوجة لاعب مانشستر سيتي كايل ووكر، آني كيلنر، أصدقائها أنها تستعد للطلاق من الظهير الأيمن الإنجليزي في العام الماضي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" فإن رأي آني كيلنر في الطلاق من لاعب مانشستر قد تغير خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن سبب تراجع آني عن الطلاق هي العروض التي تلقاها اللاعب من المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة.

وقال أحد المقربين من الزوجة للصحيفة: "لقد مرت بضعة أشهر فقط عندما قدمت آني لكايل أوراق الطلاق، لكنها الآن تفكر مرة أخرى".

وأضاف: "إنه هدف رئيسي للأندية السعودية وإذا قرر قبول الصفقة فسوف تغير حياته".

وأوضحت التقارير الصحفية أن نادي النصر السعودي يريد التعاقد مع كايل ووكر في صفقة تبلغ 20 مليون جنيه إسترليني، مع تقاضي اللاعب مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

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