بمناسبة عيد ميلاده.. 20 صورة لأجمل لحظات أبوتريكة مع عائلته

تخلى عن الأولى من أجلها.. قصة زوجة بوفون الثانية بعد سنوات عديدة من

كتب - يوسف محمد:

يحتفل اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر الجاري، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" الحالي محمد أبو تريكة، بعيد ميلاده الـ 46.

ولد محمد أبو تريكة في 7 نوفمبر عام 1978، في قرية ناهيا إحدى قرى محافظة الجيزة.

وحظى نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بمسيرة رياضية حافلة بالإنجازات والألقاب سواء الفردية أو الألقاب الجماعية مع الأهلي ومنتخب مصر، مما جعله أحد أشهر اللاعبين العرب في التاريخ، نظراً لامتلاكه شعبية وجماهيرية كبيرة في مختلف الدول العربية وليس مصر فقط.

والشعبية الكبيرة التي نجح تريكة في تحقيقها، لم تتكون بسبب موهبته ومهاراته العالية فقط، بل نظراً للأخلاق الكبيرة التي تمتع بها تريكة داخل وخارج الملعب، هذه الشعبية الكبيرة جعلت الكثير من عشاق ومحبي اللاعب يرغبون في معرفة كل أخباره بما في ذلك الرغبة في معرفة التفاصيل والمعلومات الشخصية له.

ودائماً ما يحرص محمد أبو تريكة، على جعل حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء بشكل كبير، لذلك لا يتوفر القدر الكافي من المعلومات، الخاصة بالحياة الأسرية والشخصية لنجم الكرة المصرية السابق.

وبالعودة إلى الحياة الشخصية والعائلية لمحمد أبو تريكة، نجد أنه تزوج من سيدة تدعى سمية في يونيو 2002، قبل انتقاله إلى النادي الأهلي بشكل مباشر عام 2003 وأنجب منها 5 أبناء.

ويعيش أبو تريكة رفقة زوجته وأبنائه الخمس، وهم التوأم سيف وأحمد، رقية، مودة وسدرة، في دولة قطر، لكونه يعمل حالياً محللاً في شبكة قنوات "بي إن سبورتس القطرية".

ودائما ما يحرص محمد أبو تريكة، على الاستمتاع بوقت فراغه رفقة عائلته، عن طريق القيام بالعديد من الأنشطة مع أبنائه، ومنها خروجه رفقة أبنائه في رحلات الصيد، بجانب ظهوره مع أبنائه في أكثر من مناسبة رياضية، منها مشاركته هو وأبنائه أمام زين الدين زيدان وأبنائه في إحدى الدورات الرمضانية بدولة الكويت.

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