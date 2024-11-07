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بمناسبة عيد ميلاده.. 20 صورة لأجمل لحظات أبوتريكة مع عائلته

05:50 ص الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    ابنة محمد أبو تريكة بقميص الأهلي
  • عرض 21 صورة
    ابنة محمد أبو تريكة
  • عرض 21 صورة
    محمد محمد أبو تريكة وابنته
  • عرض 21 صورة
    محمد أبو تريكة رفقة بناته
  • عرض 21 صورة
    نجم الأهلي محمد أبو تريكة وابنته
  • عرض 21 صورة
    محمد أبو تريكة وبناته_2
  • عرض 21 صورة
    محمد أبو تريكة مع بنته
  • عرض 21 صورة
    ابنة نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة
  • عرض 21 صورة
    أبو تريكة مع أبنائه
  • عرض 21 صورة
    أبو تريكة رفقة أبنائه
  • عرض 21 صورة
    أبو تريكة وبنته من المنزل
  • عرض 21 صورة
    أبو تريكة وابنته
  • عرض 21 صورة
    أبو تريكة يلتقط صورة مع ابنته
  • عرض 21 صورة
    صورة أبو تريكة وبناته
  • عرض 21 صورة
    نجم الأهلي وبناته
  • عرض 21 صورة
    ابنة أبو تريكة بالتيشرت الأهلي
  • عرض 21 صورة
    أبو تريكة ووالدته
  • عرض 21 صورة
    أبو تريكة ونجله مع مارادونا
  • عرض 21 صورة
    أبو تريكة وبناته_1
  • عرض 21 صورة
    أبو تريكة مع بناته في المنزل
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كتب - يوسف محمد:

يحتفل اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر الجاري، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" الحالي محمد أبو تريكة، بعيد ميلاده الـ 46.

ولد محمد أبو تريكة في 7 نوفمبر عام 1978، في قرية ناهيا إحدى قرى محافظة الجيزة.

وحظى نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بمسيرة رياضية حافلة بالإنجازات والألقاب سواء الفردية أو الألقاب الجماعية مع الأهلي ومنتخب مصر، مما جعله أحد أشهر اللاعبين العرب في التاريخ، نظراً لامتلاكه شعبية وجماهيرية كبيرة في مختلف الدول العربية وليس مصر فقط.

والشعبية الكبيرة التي نجح تريكة في تحقيقها، لم تتكون بسبب موهبته ومهاراته العالية فقط، بل نظراً للأخلاق الكبيرة التي تمتع بها تريكة داخل وخارج الملعب، هذه الشعبية الكبيرة جعلت الكثير من عشاق ومحبي اللاعب يرغبون في معرفة كل أخباره بما في ذلك الرغبة في معرفة التفاصيل والمعلومات الشخصية له.

ودائماً ما يحرص محمد أبو تريكة، على جعل حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء بشكل كبير، لذلك لا يتوفر القدر الكافي من المعلومات، الخاصة بالحياة الأسرية والشخصية لنجم الكرة المصرية السابق.

وبالعودة إلى الحياة الشخصية والعائلية لمحمد أبو تريكة، نجد أنه تزوج من سيدة تدعى سمية في يونيو 2002، قبل انتقاله إلى النادي الأهلي بشكل مباشر عام 2003 وأنجب منها 5 أبناء.

ويعيش أبو تريكة رفقة زوجته وأبنائه الخمس، وهم التوأم سيف وأحمد، رقية، مودة وسدرة، في دولة قطر، لكونه يعمل حالياً محللاً في شبكة قنوات "بي إن سبورتس القطرية".

ودائما ما يحرص محمد أبو تريكة، على الاستمتاع بوقت فراغه رفقة عائلته، عن طريق القيام بالعديد من الأنشطة مع أبنائه، ومنها خروجه رفقة أبنائه في رحلات الصيد، بجانب ظهوره مع أبنائه في أكثر من مناسبة رياضية، منها مشاركته هو وأبنائه أمام زين الدين زيدان وأبنائه في إحدى الدورات الرمضانية بدولة الكويت.

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محمد أبو تريكة أبو تريكة محمد أبو تريكة وعائلته أبو تريكة وزوجته وأبنائه عيد ميلاد محمد أبو تريكة
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