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من الدرجة الرابعة إلى الأهلي ومنتخب مصر.. 10 صور ترصد قصة محمد الشناوي قبل الشهرة

03:25 ص السبت 30 نوفمبر 2024
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    الشناوي في بدايته مع الأهلي 1
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    الشناوي
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    محمد الشناوي حارس الأهلي
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    محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي
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    محمد الشناوي في بداية مشواره الكروي
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    محمد الشناوي في بدايته
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    محمد الشناوي في طفولته
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    محمد الشناوي
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    الشناوي خلال تواجده في بتروجيت
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كتب - وائل توفيق:

بدأ حارس النادي الأهلي محمد الشناوي رحلته في نادي الحامول بمحافظة كفر الشيخ بدوري القسم الثالث المصري، حتى وصل إلى قيادة فريق الأهلي ومنتخب مصر.

ولد الشناوي عام 1988 في مدينة الحامول، وانضم إلى مدرسة الكرة بنادي الحامول القديم، وعمره 10 أعوام، وتدرج في قطاع الناشئين حتى 14 عامًا.

صرح علي عثمان مدرب حراس الحامول لمصراوي، بأن ضياء السيد اكتشف محمد الشناوي أثناء زيارة إلى نادي الحامول مع أحمد مجاهد رئيس نادي الحامول الأسبق، فرشحه إلى مدرب الأهلي بقطاع الناشئين، إبراهيم عبد العزيز.

انتقل الشناوي إلى قطاع الناشئين بالاهلي وكان يذهب يوميا ثم يعود إلى الحامول لعدم وجود مكان للإقامة، لكنه انقطع عن التدريبات لأشهر معدودة إلى أن عاد مرة أخرى.

استغنى عنه النادي الأهلي لازدحام قائمة الفريق، وكان رفقته أحمد عادل عبد المنعم، فتعاقد نادي طلائع الجيش مع "الشناوي"، ثم انتقل إلى نادي بتروجيت، إلى أن عاد إلى النادي الأهلى مرة أخرى.

لعب محمد الشناوي 319 مباراة مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز، و77 مباراة بدوري أبطال إفريقيا، و26 مباراة ببطولة كأس مصر، و10 مباريات في كأس العالم للأندية، و8 مباريات في كأس السوبر المصري، و4 مباريات في كأس السوبر الإفريقي.

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