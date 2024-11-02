لاعبة سورية تُدعم فينيسيوس وتوجه له رسالة (صور)

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كتب - محمد القرش:

دعمت لاعبة كرة القدم السورية، إيمان علي، لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور بعد عدم حصوله على جائزة الكرة الذهبية عن عام 2024.

ونشرت إيمان صورة لها مع فينيسيوس بقميص منتخب البرازيل، وعلقت: "لا يصدق، البرازيل معك فيني".

وتلعب إيمان علي لفريق مقاطعة ديد الأمريكية "dade county fc"، حيث تملك الجنسيتين السورية والبرازيلية.

ودائما ما تلتقط الصور التذكارية مع نجوم كرة القدم العالمية وتحديدا البرازيليين أمثال، فينيسيو ورودري ورونالدينيو، بالإضافة إلى نيمار وريتشارليسون.

الجدير بالذكر أن لاعب مانشستر سيتي، رودري، هو من حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية" عن عام 2024.

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