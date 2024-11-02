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لاعبة سورية تُدعم فينيسيوس وتوجه له رسالة (صور)

08:00 ص السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
  • عرض 26 صورة
    اللاعبة إيمان علي مع نجوم كرة القدم
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كتب - محمد القرش:

دعمت لاعبة كرة القدم السورية، إيمان علي، لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور بعد عدم حصوله على جائزة الكرة الذهبية عن عام 2024.

ونشرت إيمان صورة لها مع فينيسيوس بقميص منتخب البرازيل، وعلقت: "لا يصدق، البرازيل معك فيني".

وتلعب إيمان علي لفريق مقاطعة ديد الأمريكية "dade county fc"، حيث تملك الجنسيتين السورية والبرازيلية.

ودائما ما تلتقط الصور التذكارية مع نجوم كرة القدم العالمية وتحديدا البرازيليين أمثال، فينيسيو ورودري ورونالدينيو، بالإضافة إلى نيمار وريتشارليسون.

الجدير بالذكر أن لاعب مانشستر سيتي، رودري، هو من حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية" عن عام 2024.

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A post shared by Iman Ali Dib (@iman.alidib)

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إيمان علي ديب اللاعبة السورية نيمار فينيسيوس إيمان علي
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