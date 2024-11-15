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كتب- وائل توفيق:

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي فسخ عقد لاعب منتخب فرنسا بول بوجبا بالتراضي، على أن يفعل بداية من يوم 30 نوفمبر2024.

وكان بول بوجبا قد تعرض للإيقاف أربع سنوات بسبب المنشطات، لكن المحكمة الرياضية "كاس" عقوبة النجم الفرنسي ولاعب نادي يوفنتوس الإيطالي من الإيقاف لمدة 4 سنوات إلى 18 شهرًا.

بول بوجبا وزوجته

التقى بول بوجبا بزوجته عارضة الأزياء الشهيرة عام 2017، وتدعى ماريا زولاي ولدت في بوليفيا، عام 1993.

درست زوجة بوجبا إدارة الأعمال في بوليفيا ثم اتجهت إلى تصميم الأزياء.

تزوجا النجمين في 2019، وكانت الزوجة تتبع المسيحية حتى زواجهما، قبل أن تعلن إسلامها.

أعلنت زوجة بوجبا إسلامهما بعد زواجهما بفترة قصيرة وظهرا معًا أثناء تأدية مناسك العمرة، وهي ترتدي الحجاب.

تم إيقاف بوجبا من ممارسة كرة القدم بسبب إيجابية عينة تحليل هرمون التستوستيرون، ووقتها ساندت زولاي زوجها الفرنسي، حيث كتبت "دائمًا معا، لست وحدك أبدا".