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بعد فسخ عقده.. 30 صور وأبرز المعلومات لقصة حب بوجبا وزوجته

10:53 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 38 صورة
  • عرض 38 صورة
    بول بوجيا وزوجته (7)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجيا وزوجته (5)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجيا وزوجته (4)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجيا وزوجته (3)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجيا وزوجته (2)
  • عرض 38 صورة
    زوجة بوجبا وابنه
  • عرض 38 صورة
    بول بوجيا وزوجته (1)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجيا وزوجته (8)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجيا وزوجته (6)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (1)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (2)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (3)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (4)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (5)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (6)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (7)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (8)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (9)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (11)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (10)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (13)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (14)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (12)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (1)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (2)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (3)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (4)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (5)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (6)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (9)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (8)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (7)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (12)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (10)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (11)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (14)
  • عرض 38 صورة
    بول بوجبا وزوجته (13)
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كتب- وائل توفيق:

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي فسخ عقد لاعب منتخب فرنسا بول بوجبا بالتراضي، على أن يفعل بداية من يوم 30 نوفمبر2024.

وكان بول بوجبا قد تعرض للإيقاف أربع سنوات بسبب المنشطات، لكن المحكمة الرياضية "كاس" عقوبة النجم الفرنسي ولاعب نادي يوفنتوس الإيطالي من الإيقاف لمدة 4 سنوات إلى 18 شهرًا.

بول بوجبا وزوجته

التقى بول بوجبا بزوجته عارضة الأزياء الشهيرة عام 2017، وتدعى ماريا زولاي ولدت في بوليفيا، عام 1993.

درست زوجة بوجبا إدارة الأعمال في بوليفيا ثم اتجهت إلى تصميم الأزياء.

تزوجا النجمين في 2019، وكانت الزوجة تتبع المسيحية حتى زواجهما، قبل أن تعلن إسلامها.

أعلنت زوجة بوجبا إسلامهما بعد زواجهما بفترة قصيرة وظهرا معًا أثناء تأدية مناسك العمرة، وهي ترتدي الحجاب.

تم إيقاف بوجبا من ممارسة كرة القدم بسبب إيجابية عينة تحليل هرمون التستوستيرون، ووقتها ساندت زولاي زوجها الفرنسي، حيث كتبت "دائمًا معا، لست وحدك أبدا".

بوجبا وزوجته ديانة زوجة بول بوغبا بوجبا وزوجته واولاده اين يلعب بوجبا 2024 بول بوجبا
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