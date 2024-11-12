"أحدهم هداف الدوري وآخر ارتبط اسمه بالزمالك".. 3 لاعبين قد لا تعرف

كتب - محمد القرش:

يحتفل كريسنيانو رونالدو بعيد ميلاد ابنته "ألانا" السابع، بعد ولادتها في عام 2017.

ولدى لاعب كرة القدم البرتغالي رونالدو ستة أطفال، ثلاثة منهم من خلال الأمومة البديلة، قبل أن يلتقي بجورجينا، وهي الأم البيولوجية لثلاثة من أطفاله.

وُلِد طفل رونالدو الأول، كريستيانو جونيور، في عام 2010 عن طريق أم بديلة، والآن يبلغ من العمر 14 عامًا، ويصفه والده بأنه "شريكه في الجريمة"، حيث سار المراهق على خطى والده الشهيرة كلاعب كرة قدم موهوب.

لم يتم التعرف بعد على هوية والدة جونيور، ويملك لاعب كرة القدم الحضانة الكاملة لمولودته الأولى.

وتحب جورجينا جونيور كأحد أبنائها، حيث احتفلت بعيد ميلاده الرابع عشر من خلال الكتابة على إنستجرام: "عيد ميلاد سعيد لولدي الكبير، أحبك مثل القمر".

وبدأ رونالدو مواعدة جورجينا في عام 2016، وفي يونيو 2017، رحب أيقونة الرياضة بتوأمه إيفا وماتيو من خلال (تلقيح صناعي لدى أم بديلة).

وتظل هوية الأم البيولوجية للتوأم البالغ من العمر سبع سنوات سرية أيضًا، لكن جورجينا هي أم الطفلين الصغيرين.

وبعد خمسة أشهر من ولادة إيفا ماريا وماتيو، أنجبت جورجينا طفلها البيولوجي الأول، آلانا، في نوفمبر 2017، مما يجعلها أصغر من شقيقيها التوأم بأقل من نصف عام.

وفي أكتوبر 2021، أعلنت جورجينا ورونالدو أنهما ينتظران توأمًا، ومن المقرر أن يولدا في أبريل 2022، ومع ذلك، فقد عانوا من خسارة طفلهما الصغير في اليوم الذي ولد فيه هو وأخته.

وفي بيان كتب رونالدو: "ببالغ الحزن نعلن أن طفلنا الصغير قد توفي".

وأضاف: "إنه أعظم ألم يمكن أن يشعر به أي والد، فقط ولادة طفلتنا يمكن أن تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة"، كاشفا أن طفلتهما الأخرى ولدت سالمة.

وتابع: "نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل رعايتهم ودعمهم المتميز".

وبعد شهر واحد أعلنا أن شقيقة ابنهما التوأم أصبحت تسمى بيلا إزميرالدا.