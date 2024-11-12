مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
ناميبيا

ناميبيا

- -
15:00
الكاميرون

الكاميرون

تصفيات أمم أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
21:00
سيراليون

سيراليون

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
14:30
زد

زد

جميع المباريات

إعلان

أمهات سرية ووفاة طفل.. 20 صورة لقصة أولاد رونالدو من جورجينا وغيرها

08:27 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    عائلة رونالدو
  • عرض 23 صورة
    أولاد رونالدو (1)
  • عرض 23 صورة
    جورجينا وابنتها (1)
  • عرض 23 صورة
    أولاد رونالدو (2)
  • عرض 23 صورة
    جورجينا وابنتها (2)
  • عرض 23 صورة
    عيد ميلاد ابنه رونالدو (2)
  • عرض 23 صورة
    جورجينا وجونيور
  • عرض 23 صورة
    رونالدو وابنته
  • عرض 23 صورة
    عيد ميلاد ابنه رونالدو (1)
  • عرض 23 صورة
    جورجينا من ملعب الأول بارك
  • عرض 23 صورة
    جورجينا ورونالدو من حفل التقديم
  • عرض 23 صورة
    جورجينا ونجل رونالدو
  • عرض 23 صورة
    جورجينا
  • عرض 23 صورة
    جورجينا
  • عرض 23 صورة
    أولاد رونالدو
  • عرض 23 صورة
    عائلة رونالدو (6)
  • عرض 23 صورة
    عائلة رونالدو (5)
  • عرض 23 صورة
    عائلة رونالدو (2)
  • عرض 23 صورة
    عائلة رونالدو (1)
  • عرض 23 صورة
    عائلة رونالدو
  • عرض 23 صورة
    رونالدو وجورجينا (1)
  • عرض 23 صورة
    رونالدو من تقديم رونالدو لاعباً للنصر السعودي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يحتفل كريسنيانو رونالدو بعيد ميلاد ابنته "ألانا" السابع، بعد ولادتها في عام 2017.

ولدى لاعب كرة القدم البرتغالي رونالدو ستة أطفال، ثلاثة منهم من خلال الأمومة البديلة، قبل أن يلتقي بجورجينا، وهي الأم البيولوجية لثلاثة من أطفاله.

وُلِد طفل رونالدو الأول، كريستيانو جونيور، في عام 2010 عن طريق أم بديلة، والآن يبلغ من العمر 14 عامًا، ويصفه والده بأنه "شريكه في الجريمة"، حيث سار المراهق على خطى والده الشهيرة كلاعب كرة قدم موهوب.

لم يتم التعرف بعد على هوية والدة جونيور، ويملك لاعب كرة القدم الحضانة الكاملة لمولودته الأولى.

وتحب جورجينا جونيور كأحد أبنائها، حيث احتفلت بعيد ميلاده الرابع عشر من خلال الكتابة على إنستجرام: "عيد ميلاد سعيد لولدي الكبير، أحبك مثل القمر".

وبدأ رونالدو مواعدة جورجينا في عام 2016، وفي يونيو 2017، رحب أيقونة الرياضة بتوأمه إيفا وماتيو من خلال (تلقيح صناعي لدى أم بديلة).

وتظل هوية الأم البيولوجية للتوأم البالغ من العمر سبع سنوات سرية أيضًا، لكن جورجينا هي أم الطفلين الصغيرين.

وبعد خمسة أشهر من ولادة إيفا ماريا وماتيو، أنجبت جورجينا طفلها البيولوجي الأول، آلانا، في نوفمبر 2017، مما يجعلها أصغر من شقيقيها التوأم بأقل من نصف عام.

وفي أكتوبر 2021، أعلنت جورجينا ورونالدو أنهما ينتظران توأمًا، ومن المقرر أن يولدا في أبريل 2022، ومع ذلك، فقد عانوا من خسارة طفلهما الصغير في اليوم الذي ولد فيه هو وأخته.

وفي بيان كتب رونالدو: "ببالغ الحزن نعلن أن طفلنا الصغير قد توفي".

وأضاف: "إنه أعظم ألم يمكن أن يشعر به أي والد، فقط ولادة طفلتنا يمكن أن تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة"، كاشفا أن طفلتهما الأخرى ولدت سالمة.

وتابع: "نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل رعايتهم ودعمهم المتميز".

وبعد شهر واحد أعلنا أن شقيقة ابنهما التوأم أصبحت تسمى بيلا إزميرالدا.

صور جورجينا جورجينا زوجة رونالدو جورجينا واولادها رونالدو وزوجته جورجينا رودريغيز على البحر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مفاجأة جديدة بشأن تخصص الطبيبة وسام شعيب: لا يحق لها فتح عيادة "نساء وتوليد"
عاجل| حبس الدكتورة وسام شعيب 4 أيام على ذمة التحقيق
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة