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40 صورة من احتفال لاعبو النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري

04:58 ص السبت 26 أكتوبر 2024
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    عمرو السولية احتفال
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    احتفال يوسف أيمن
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    عمر الساعي
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    ستوري نجوم كرة القدم
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    احتفال محمد مجدي أفشة
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (1)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (12)
  • عرض 43 صورة
    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (10)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (11)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (16)
  • عرض 43 صورة
    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (3)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (14)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (13)
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    زوجة مروان عطية
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    إمام عاشور
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    احتفال عمر كمال عبد الواحد (2)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (9)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (8)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (5)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (42)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (40)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (41)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (39)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (38)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (6)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (35)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (20)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (2)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (19)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (18)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (17)
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    نهائي السوبر المصري واحتفالات اللاعبين (15)
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    عمرو السولية وزوجته
  • عرض 43 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
  • عرض 43 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
  • عرض 43 صورة
    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
  • عرض 43 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 43 صورة
    احتفال طاقم الطائرة بالأهلي
  • عرض 43 صورة
    احتفال طاقم الطائرة بالأهلي
  • عرض 43 صورة
    يحيى عطية الله
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    احتفال محمد مجدي أفشة بالسوبر المصري
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كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حصد لقب السوبر المصري، بعد الفوز على حساب نظيره الزمالك، في نهائي كأس السوبر بركلات الترجيح.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز، على حساب غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل السلبي.

وبهذا الفوز تمكن الأهلي، من تعزيز صدارته لقائمة الأندية، الأكثر تتويجاً للقب السوبر المصري، برصيد 15 لقب في البطولة.

واحتفل لاعبو المارد الأحمر، بشكل كبير عقب نهاية المباراة، بعد حسم لقب السوبر المصري، داخل الملعب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى احتفال بعض اللاعبين مع زوجاتهم باللقب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حرص طاقم الطائرة الذي عادة على متنها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفاء بلاعبي الفريق، من خلال تقديم تورتة عليها شعار النادي الأهلي.

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