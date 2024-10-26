40 صورة من احتفال لاعبو النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري

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كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حصد لقب السوبر المصري، بعد الفوز على حساب نظيره الزمالك، في نهائي كأس السوبر بركلات الترجيح.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز، على حساب غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل السلبي.

وبهذا الفوز تمكن الأهلي، من تعزيز صدارته لقائمة الأندية، الأكثر تتويجاً للقب السوبر المصري، برصيد 15 لقب في البطولة.

واحتفل لاعبو المارد الأحمر، بشكل كبير عقب نهاية المباراة، بعد حسم لقب السوبر المصري، داخل الملعب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى احتفال بعض اللاعبين مع زوجاتهم باللقب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حرص طاقم الطائرة الذي عادة على متنها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفاء بلاعبي الفريق، من خلال تقديم تورتة عليها شعار النادي الأهلي.