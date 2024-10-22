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"بيحب محشي الكرنب".. 15 صورة ترصد حب كهربا لعائلته (فيديو)

05:00 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    كهربا مع والده ووالدته (3)
  • عرض 15 صورة
    كهربا مع والده ووالدته (4)
  • عرض 15 صورة
    كهربا مع والده ووالدته (1)
  • عرض 15 صورة
    كهربا مع والده ووالدته (2)
  • عرض 15 صورة
    كهربا مع أسرته (8)
  • عرض 15 صورة
    كهربا مع أسرته (7)
  • عرض 15 صورة
    كهربا مع أسرته (6)
  • عرض 15 صورة
    كهربا مع والدته
  • عرض 15 صورة
    كهربا وشقيقته (1)
  • عرض 15 صورة
    كهربا مع أسرته (4)
  • عرض 15 صورة
    كهربا مع أسرته (3)
  • عرض 15 صورة
    كهربا مع أسرته (2)
  • عرض 15 صورة
    كهربا مع أسرته (5)
  • عرض 15 صورة
    كهربا مع أسرته (1)
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كتب - محمد القرش:

يُعد محمود عبد المنعم كهربا من اللاعبين الذين يتمتعون بشعبية جارفة وكبيرة في مصر والوطن العربي، حيث لعب لقطبي الكرة المصرية، وتألق في فترته مع اتحاد جدة السعودي.

ودائما ما ينشر كهربا صورا له مع عائلته عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، من الحفلات والمناسبات والنزهات في الأماكن العامة، وحرصه على أداء مراسم العمرة معهم.

وسبق لوالد ووالدة كهربا أن حضروا مراسم تتويج اللاعب بعدد من الألقاب مثل، لقب الدوري مع الأهلي 2022/23.

وقال عبد المنعم والد كهربا في تصريحات لقناة الأهلي: "نشكر ربنا وإدارة الأهلي العظيمة اللي دايما ورا اللاعيبة، والحمد لله ربنا نصرنا وكسبنا الدوري بعرق وشرف".

وأضاف: "الجمهور هو الداعم رقم واحد كهرب، جمهور وإدارة عظيمة وتوجيهات سليمة، وربما كرمنا برجوع الدوري لأهله وبيته".

وتابعت والدته: "كهربا ابن حلال، وبحب جمهور الأهلي جدا جدا عشان هو اللي بيدعم ابن دايما، كهرباء في البيت دايما بيبقى هادي بس هو عصبي، وبيحب أكلة الحمام والبانية والمكرونة ومحشي كرنب".

ولدى كهربا شقيقة أكبر منه متزوجة تدعى "سالي سليمان" يعتبرها هي سنده في الحياة.

وفي شهر يوليو الماضي، تعرض شقيق كهرب للحبس بتهمة التعدي على المطرب رضا البحراوي بسبب مشكلة تتعلق باللاعب.

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