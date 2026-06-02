مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

المغرب

4 0
20:25

مدغشقر

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

0 2
19:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

0 0
21:45

غانـــا

جميع المباريات

إعلان

بالصور.. عبدالله السعيد وطارق حامد يحتفلان بالحصول على ماجستير إدارة كرة القدم

كتب : محمد عبد الهادي

09:58 م 02/06/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    طارق حامد وعبدالله السعيد
  • عرض 10 صورة
    طارق حامد
  • عرض 10 صورة
    طارق حامد
  • عرض 10 صورة
    طارق حامد
  • عرض 10 صورة
    طارق حامد
  • عرض 10 صورة
    طارق حامد
  • عرض 10 صورة
    طارق حامد وعبدالله السعيد
  • عرض 10 صورة
    طارق حامد
  • عرض 10 صورة
    طارق حامد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل عدد من نجوم كرة القدم المصريين، بالحصول على درجة الماجستير في إدارة كرة القدم، خلال حفل تخرج أقيم بمدينة برشلونة الإسبانية.

وشهدت مدينة برشلونة الإسبانية اليوم حفل تخرج دفعة ماجستير إدارة كرة القدم من معهد SBI Barcelona، وسط حضور نخبة من نجوم كرة القدم المصرية والعربية وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة.

وكان من أبرز اللاعبين المصريين، الحاصلين عن ماجستير إدارة كرة القدم، عبدالله السعيد نجم الزمالك، أحمد حجازي، وليد سليمان، طارق حامد.

وكتب طارق حامد عبرحسابه علي انستجرام: "فخور جدًا لأنني كنت جزءًا من برنامج الماجستير في إدارة كرة القدم لدى معهد برشلونة للأعمال الرياضية.

اقرأ أيضًا:
هل انتهت رحلته مع الأهلي؟.. حسين الشحات يثير الجدل برسالة غامضة

مصدر يكشف تفاصيل عرض الأهلي الأخير لـ كوكا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طارق حامد عبدالله السعيد وليد سليمان حجازي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

3 عائلات بأبنوب يعفون عن قاتل أبنائهم خلال مكالمة هاتفية مع شيخ الأزهر
مصراوى TV

3 عائلات بأبنوب يعفون عن قاتل أبنائهم خلال مكالمة هاتفية مع شيخ الأزهر
سألت مبارك فانفعل.. فاروق حسني يتحدث عن "التوريث"
أخبار مصر

سألت مبارك فانفعل.. فاروق حسني يتحدث عن "التوريث"
حقيقة إلغاء دعم الأسمدة.. توضيح مهم من "الزراعة"
أخبار مصر

حقيقة إلغاء دعم الأسمدة.. توضيح مهم من "الزراعة"
وجبة عشاء قد تساعد على خفض الكوليسترول المرتفع.. إليك مكوناتها
نصائح طبية

وجبة عشاء قد تساعد على خفض الكوليسترول المرتفع.. إليك مكوناتها
هل تشهد فواتير الغاز الطبيعي للمنازل زيادة جديدة؟.. الضرائب تحسم الجدل
أخبار مصر

هل تشهد فواتير الغاز الطبيعي للمنازل زيادة جديدة؟.. الضرائب تحسم الجدل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خاص.. التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين- اضغط للتفاصيل