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احتفل عدد من نجوم كرة القدم المصريين، بالحصول على درجة الماجستير في إدارة كرة القدم، خلال حفل تخرج أقيم بمدينة برشلونة الإسبانية.

وشهدت مدينة برشلونة الإسبانية اليوم حفل تخرج دفعة ماجستير إدارة كرة القدم من معهد SBI Barcelona، وسط حضور نخبة من نجوم كرة القدم المصرية والعربية وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة.

وكان من أبرز اللاعبين المصريين، الحاصلين عن ماجستير إدارة كرة القدم، عبدالله السعيد نجم الزمالك، أحمد حجازي، وليد سليمان، طارق حامد.

وكتب طارق حامد عبرحسابه علي انستجرام: "فخور جدًا لأنني كنت جزءًا من برنامج الماجستير في إدارة كرة القدم لدى معهد برشلونة للأعمال الرياضية.

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