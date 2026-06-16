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ماني يقود الهجوم.. التشكيل الرسمي لمنتخب السنغال لمواجهة فرنسا بكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

09:11 م 16/06/2026

منتخب السنغال (10)

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أعلن السنغالي بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، عن تشكيل المنتخب لمواجهة نظيره الفرنسي، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة التاسعة بكأس العالم 2026.

وجاء تشكيل المنتخب السنغالي كالتالي:

الحارس: إدوارد ميندي

الدفاع: كريبين دياتا – كاليدو كوليبالي - موسى نياكاتي – الحاجي ديوف

الوسط: إدريسا جانا جي – بابي جي – لامين كامارا

الهجوم: ساديو ماني – نيكولاس جاكسون – إسماعيل سار.

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منتخب السنغال منتخب فرنسا كأس العالم 2026

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