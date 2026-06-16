أعلن السنغالي بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، عن تشكيل المنتخب لمواجهة نظيره الفرنسي، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة التاسعة بكأس العالم 2026.

وجاء تشكيل المنتخب السنغالي كالتالي:

الحارس: إدوارد ميندي

الدفاع: كريبين دياتا – كاليدو كوليبالي - موسى نياكاتي – الحاجي ديوف

الوسط: إدريسا جانا جي – بابي جي – لامين كامارا

الهجوم: ساديو ماني – نيكولاس جاكسون – إسماعيل سار.