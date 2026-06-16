أول أم وابنها يشاركان في المونديال.. حدث استثنائي في مباراة إيران ونيوزيلندا

في ليلة لن ينساها عشاق كرة القدم، خطف فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، الأضواء في كأس العالم 2026، بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق مفاجأة مدوية بالتعادل السلبي أمام إسبانيا، قبل أن تتحول دموعه بعد صافرة النهاية إلى أحد أبرز مشاهد البطولة.

وتمكن منتخب الرأس الأخضر من انتزاع أول نقطة في تاريخه بكأس العالم خلال مشاركته الأولى، بعدما فرض التعادل على المنتخب الإسباني، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ولعب فوزينيا، صاحب الـ40 عاما، دور البطولة في المباراة، بعدما تصدى لسبع فرص محققة وحافظ على شباكه نظيفة، ليقود منتخب بلاده إلى نتيجة تاريخية وضعت اسمه بين أبرز نجوم الجولة الأولى.

ونال الحارس المخضرم جائزة أفضل لاعب في المباراة، تقديرا للأداء الاستثنائي الذي قدمه أمام نجوم المنتخب الإسباني.

لحظة مؤثرة بعد نهاية اللقاء

وبينما كانت الجماهير تحتفل بالنتيجة التاريخية، لم يتمكن فوزينيا من إخفاء مشاعره، حيث دخل في نوبة بكاء عقب صافرة النهاية.

وأوضح الحارس أن هذه الدموع جاءت بعدما استعاد ذكريات جديه اللذين تكفلا بتربيته ودعمه منذ الصغر، قبل رحيلهما قبل عامين، مشيرا إلى أنه كان يتمنى وجودهما لمشاهدة هذه اللحظة.

كما أعرب عن أسفه لغياب والدته عن المدرجات، مؤكدًا أنه يهدي هذا الإنجاز إلى عائلته وشعب الرأس الأخضر بأكمله.

شهرة عالمية في ساعات قليلة

ولم يكن الإنجاز داخل الملعب المكسب الوحيد لفوزينيا، إذ تحول خلال ساعات إلى ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فالحارس الذي كان يمتلك نحو 50 ألف متابع فقط على حسابه عبر "إنستجرام"، شهد زيادة هائلة في شعبيته عقب المباراة، بعدما حظي بإشادات واسعة من الجماهير والمحللين.

ووفقا للتقارير، ارتفع عدد متابعي الحارس بأكثر من مليون متابع جديد في دقائق بعد المباراة، وبعد مرور 24 ساعة من المباراة وصل الحارس من 50 ألف متابع إلى 5 مليون متابع حتى الآن، ليصبح أحد أكثر لاعبي البطولة تداولًا على منصات التواصل.

ويستعد منتخب الرأس الأخضر لمواجهة أوروجواي في الجولة الثانية، ليبقى اسم فوزينيا حاضر بقوة في ذاكرة البطولة، بعدما تحول من حارس لا يعرفه كثيرون إلى بطل شعبي وقصة ملهمة في مونديال 2026.