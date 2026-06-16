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صدام ميسي مع المحاربين وقمة فرنسا والسنغال.. 4 مباريات في اليوم السادس للمونديال

كتب : محمد خيري

12:49 م 16/06/2026

ميسي مع منتخب الأرجنتين

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تتواصل منافسات كأس العالم 2026 بإقامة عدد من المواجهات المرتقبة ضمن اليوم السادس من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تتجه الأنظار إلى القمة المنتظرة بين فرنسا والسنغال، إلى جانب مواجهة الأرجنتين والجزائر، ولقاء العراق والنرويج.

مباريات كأس العالم 2026

وتحظى مباراة فرنسا والسنغال باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لقوة المنتخبين والطموحات الكبيرة لكل منهما في البطولة، فيما يسعى المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي لمواصلة نتائجه الإيجابية عندما يواجه منتخب الجزائر، الملقب بـ"محاربي الصحراء".

كما يخوض المنتخب العراقي اختبارًا صعبًا أمام نظيره النرويجي في مواجهة يأمل خلالها "أسود الرافدين" في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصهم في المنافسة.

مواعيد مباريات اليوم السادس في كأس العالم 2026

-فرنسا × السنغال – الساعة 10:00 مساءً.
-العراق × النرويج – الساعة 1:00 صباحًا.
-الأرجنتين × الجزائر – الساعة 4:00 صباحًا.
-النمسا × الأردن – الساعه 7:00 صياحا.

ومن المنتظر أن تُنقل المباريات عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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