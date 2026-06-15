أبدى زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، رأيه في قرار استبعاد حسام حسن للمهاجم مصطفى محمد من قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم، وذلك قبل انطلاق مشوار الفراعنة في البطولة.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"فيما يخص استبعاد مصطفى محمد، وهتكلم في الموضوع ده بوضوح ومن الآخر ومن غير مجاملات أنا شايف القضية دي من بعيد كخبير في المجال ده، وكواحد اشتغل مع 3 منتخبات وطنية مختلفة؛ اشتغلت مع منتخب مصر، وكنت موجود مع منتخب أمريكا لمدة 5 سنين ومع منتخب كندا لمدة سنتين يعني خبرتي مع المنتخبات تقارب 11 سنة وخلال الفترة الطويلة دي فهمت إزاي الأمور بتتم جوه المعسكرات".

وأضاف:"الموضوع ببساطة شديدة ملوش أي علاقة بالأمور الفنية، ولا له علاقة بقضية الأهلي والزمالك زي ما ناس كتير بتقول الموضوع كله متعلق بعقلية اللاعب وسلوكه".

وعن مصطفى محمد أوضح:"لما بيلاقي نفسه خارج التشكيل الأساسي ومش بيشارك، بيبان عليه الاستياء والإحباط "بيلوي بوزه" وده بيؤدي بشكل تلقائي إنه ينقل طاقة سلبية وإحباط جوه المعسكر والمنتخب في غنى تام عن النوع ده من الطاقة السلبية في بطولة بحجم كأس العالم".

وتابع مدرب حراس مصر السابق:"الموقف ده اتكرر كتير في مسيرتنا التدريبية وفي مدربين كبار على مستوى العالم خدوا قرارات شبه كده؛ اللاعب اللي بيعمل لك مشاكل وبيصدر طاقة سلبية لزمايله قبل بطولة كبيرة زي المونديال القرار الصح في الحالة دي هو استبعاده عشان نحافظ على الهدوء داخل الفريق".

وأردف زكي:"علشان كده أنا شايف إن قرار حسام حسن طبيعي جداً ومبني على رؤية انضباطية واضحة، ولازم نحترم رؤيته وندعمه، وما ندخلش صراعات الأهلي والزمالك في المنتخب ومن السخف والتخلف الفكري إن الجمهور يرفض يشجع بلده عشان لاعب اتشال من القائمة".

وروي موقفاً:"خلينا نفتكر اللي حصل في مونديال 2014، لما المدير الفني لمنتخب أمريكا وقتها يورغن كلينسمان استبعد نجم النجوم والأسطورة الأمريكية لاندون دونوفان من القائمة النهائية كانت وجهة نظره الفنية إن القرار ده هو الصح، ورغم إن كلينسمان اعترف بعد البطولة إن قراره كان غلط وكان المفروض يضم دونوفان، إلا إن الجمهور الأمريكي ما انقلبش على منتخبه وفضل يدعمه بكل وفاء".

وأتم تصريحاته قائلاً:"ده هو السلوك الاحترافي، واختيارات حسام حسن الفنية حق أصيل ليه لوحده لأنه هو اللي بيحدد طريقة اللعب وهو المسؤول الأول والأخير عن النتائج ولو السؤال ده كان اتسأل لي قبل شهرين أو 3 شهور أو في بداية تعيين حسام كان ممكن يبقى لي رأي مختلف، لكن دلوقتي وإحنا في قلب البطولة أنا أكبر مؤيد له ولاختياراته".