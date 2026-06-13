سلط النجم البرازيلي أبل براجا لاعب باريس سان جيرمان وفلومينينسي السابق، الضوء على هوية المنتخبات المرشحة للتألق في كأس العالم 2026، مؤكداً أن منتخب المغرب يعد أحد أبرز المنتخبات القادرة على إحداث مفاجأة كبرى في البطولة.

وقال براجا في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"أعتقد أنه بالنسبة لي فإن المنتخبين المرشحين الأبرز هما فرنسا وألمانيا وبالنسبة لي أيضاً هناك منتخبان قد يفاجئان الجميع في هذه النسخة".



وأضاف:"لقد تابعت بعض المباريات وأعجبني مستواهما كثيراً، وهما النرويج والمغرب، أعتقد أن هذين المنتخبين يمكن أن يثيرا ضجة في نسخة المونديال الجارية".

وتابع حديثه قائلاً:"كرة القدم تتطور على جميع المستويات سواء في أفريقيا أو آسيا أو في أي مكان، يمكنك أن ترى ذلك من خلال الفرق الكبرى، فجميعها تضم عدداً كبيراً من اللاعبين الأفارقة والآسيويين وهذا الأمر اليوم لم يعد ينظر إليه كشيء استثنائي".

وأردف:"أما عامل الجماهير فسيكون شيئاً جديداً، وقد يكون الأهم هو جذب عدد كبير من المشجعين إلى الملاعب ورؤية المدرجات ممتلئة وأن تكون المباريات ذات أهمية تسهم في تطوير كرة القدم".

وأكمل نجم بي إس جي :"لكن في النهاية، سيصبح هذا أمراً طبيعياً وعلى الرغم من وجود ثلاث دول مستضيفة لا أعتقد أن ذلك سيغير الكثير".

وواصل؛"تظل البطولة كما هي وكرة القدم هي الرياضة الأهم في العالم والأكثر مشاهدة وهذا بحد ذاته يمنحها تسويقاً وانتشاراً كبيرين".

وأتم حديثه قائلاً:"الحديث عن لاعب فردي مميز وسط هذا العدد الكبير من المنتخبات أمر شبه مستحيل التنبؤ به، لكن بالتأكيد هناك لاعب سيتألق لأنه يعيش فترة رائعة جداً وهو كيليان مبابي".