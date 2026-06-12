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لاعبي مكسيك الأعلى.. تقييمات سوفا سكور لمباراة المكسيك وجنوب أفريقيا في كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

12:48 ص 12/06/2026

سفيسيلو سيثول (5) (1)

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حقق منتخب المكسيك الفوز على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة الافتتاحية لمنافسات كأس العالم 2026.

وافتتح جوليان كينيونيس التسجيل للمنتخب المكسيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعزز راؤول خيمينيز النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وأشهر حكم المباراة ثلاث بطاقات حمراء، جاءت الأولى في وجه سفيسيلو سيثول لاعب جنوب أفريقيا في الدقيقة 49، وزميله ثيما زواني في الدقيقة 84، فيما حصل سيزار مونتيس، مدافع المنتخب المكسيكي، على البطاقة الحمراء الثالثة في الدقيقة 2+90.

وجاءت تقييمات لاعبي منتخب المكسيك وجنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية بكأس العالم 2026، وفقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات، على النحو التالي:

حارس المرمى: رانغيل 7.3

رييس: 7.2

مونتيس: 6.9

فاسكيز: 6.9

جالاردو: 6.9

ليرة: 7.4

ألفارادو: 8.1

جوتيريز: 7.0

فيدالجو: 7.0

كينيونيس: 8.5

خيمينيز: 7.9

بينما جاءت تقييمات لاعبي جنوب أفريقيا كالتالي:

حارس المرمى: وليامز 6.7

موداو: 6.5

سيبيسي: 6.0

أكون: 6.3

مبوكازي: 6.5

موديبا: 5.9

موكوينا: 6.5

سيثول: 5.0

أدامز: 6.6

راينرز: 6.1

فوستر: 5.9

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منتخب المكسيك كأس العالم 2026 منتخب جنوب أفريقيا

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