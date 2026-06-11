من هو جوليان كينيونيس صاحب أول أهداف كأس العالم 2026؟

علق محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والمحلل بقنوات "بي إن سبورتس"، على استضافة الولايات المتحدة الأمريكية لبطولة كأس العالم 2026.

وقال أبو تريكة: "إذا كنت تريد تحسين صورتك، فقم بتنظيم بطولة كأس العالم، لأن هناك دولة تشارك في إبادة جماعية في غزة وتنظم البطولة من أجل تحسين صورتها".

وأضاف: "هناك دول تخوض حروبا ضد دول أخرى، ومع ذلك تشارك في تنظيم كأس العالم، ودولة أخرى تتدخل في شؤون رؤساء دول، ثم تأتي الولايات المتحدة لتقول إن سمعتها جيدة وإنها نموذج للديمقراطية".

كما أشاد أبو تريكة بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر، مؤكدا أنه لم يشاهد بطولة مثل النسخة التي أقيمت في الدوحة، ليقول أنها "أفضل كأس عالم شاهده على الإطلاق".