بعد 16 عامًا.. حدث استثنائي في افتتاح كأس العالم 2026

مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026، يتزايد اهتمام الملايين من عشاق كرة القدم بالبحث عن القنوات المفتوحة التي تتيح متابعة مباريات البطولة مجانًا، في ظل الزخم الجماهيري الكبير الذي تحظى به النسخة الحالية من المونديال.

موعد افتتاح كأس العالم 2026

وتتجه أنظار الجماهير حول العالم إلى ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، الذي يحتضن المباراة الافتتاحية للبطولة، والتي تجمع بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا مساء اليوم الخميس، في مواجهة مرتقبة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة المجانية لمباراة الافتتاح

وفي هذا السياق، تبرز القناة الجزائرية الأرضية «Programme National HD» ضمن أبرز القنوات التي يسعى المشجعون لاستقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث يُتداول أنها قد تنقل عددًا من مباريات البطولة.

تردد القناة الجزائرية الناقلة لافتتاح كأس العالم

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

كيفية إضافة القناة إلى جهاز الاستقبال

يمكن للمشاهدين ضبط القناة على أجهزة الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر "Menu" في جهاز التحكم.

الدخول إلى قائمة "التركيب" أو "الإعداد اليدوي".

اختيار "إضافة تردد" أو الدخول إلى قائمة الترددات.

إدخال بيانات التردد بدقة.

بدء عملية البحث ثم حفظ القناة بعد ظهورها.

وفي حال تطلب الأمر إدخال شفرة فك التشفير (BISS)، يتم الدخول إلى قائمة الإعدادات وإدخال الرقم السري الافتراضي (0000)، ثم إضافة الشفرة المطلوبة وفقًا لنوع جهاز الاستقبال المستخدم، قبل الضغط على «موافق» لحفظ الإعدادات.

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