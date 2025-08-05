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تقارير مغربية توضح حقيقة انتقال أشرف داري نهضة بركان

08:30 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

أشرف داري

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أوضحت تقارير صحفية مغربية، حقيقة انتقال أشرف داري لاعب النادي الأهلي إلى نهضة بركان المغربي.

وذكر موقع "راديو مارس" أن لا توجد صحة لما يتم تداوله بشأن انتقال أو مفاوضات النادي المغربي مع مدافع الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى فريق نهضة بركان للتعاقد مع مدافع، استعدادا لرحيل البوركينابي يوسوفو دايو، الذي بات على مشارف الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وانضم أشرف داري للقلعة الحمراء قادما من ستاد بريست الفرنسي في موسم 2024/25، في صفقة بلغت قيمتها 1.80 مليون يورو.

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