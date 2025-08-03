آخر مستجدات انتقال سعود عبدالحميد لفريق لانس الفرنسي

كتب- محمد عبدالهادي:

اقترب الدولي السعودي سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق روما الإيطالي، من خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الفرنسي، وذلك بعد اتفاقه مع نادي لانس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة لانس أنهت إجراءات التعاقد مع اللاعب، متفوقة على نادي تولوز الذي كان قريبًا من ضمه.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الفرنسي كثّف مفاوضاته خلال الأيام الماضية، ونجح في التوصل إلى اتفاق نهائي مع روما بشأن الصفقة.

من جانبها، أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن سعود عبد الحميد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، تمهيداً لإعلان الصفقة رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسينضم عبد الحميد إلى صفوف لانس بعقد إعارة يتضمن خيار الشراء النهائي، وهو البند الذي سيتمكن النادي الفرنسي من تفعيله بنهاية الموسم الجاري.

وكان عبد الحميد قد انضم إلى روما الموسم الماضي، وقدم مستويات واعدة في عدد من المباريات، إلا أن مشاركاته اقتصرت على 8 مباريات فقط في مختلف البطولات.